Zähneputzen leicht gemacht: So putzen Sie richtig und vermeiden den Gang zum Zahnarzt

Beim Zähneputzen gibt es mehr zu beachten, als vielleicht auf den ersten Blick gedacht. Würden wir alle die Zähne perfekt sauber machen, dann hätten Zahnärzte wahrscheinlich deutlich weniger zu tun. Einer Studie des Forsa-Instituts zufolge putzen aktuell 57 Prozent der Deutschen ihre Zähne nicht nach ärztlicher Empfehlung. Doch was muss beachtet werden?

Nicht direkt nach dem Essen putzen

Auch wenn man damals vielleicht noch beigebracht bekommen hat, direkt nach jedem großen Essen die Zähne zu putzen, sollte man das lieber nicht tun. Vor allem nach dem Verzehr säurehaltiger Nahrung wie Zitrone, Salate mit Essig, Kiwis, Orangen und Ähnlichem solle mindestens eine Stunde mit dem Zähneputzen gewartet werden.

Der Grund? Die Säuren sorgen dafür, dass die Schutzschicht der Zähne schwächer wird. Sie lösen Mineralien wie Phosphat und Kalzium aus dem Zahnschmelz heraus und machen die Zähne so angreifbar.

Auch wenn Sie nicht direkt nach dem Essen putzen sollen wird doch empfohlen, nach jeder größeren Mahlzeit die Zähne zu reinigen. Mindestens jedoch zweimal am Tag wird von Ärzten angeraten.