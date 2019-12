Zähneputzen als Schutz vor Herzkrankheiten? Studie zu Mundhygiene überrascht

Regelmäßiges Zähneputzen ist nicht nur wichtig, um Karies oder Parodontitis zu vermeiden - es könnte auch das Herz schützen. Das legt zumindest eine südkoreanische Studie nahe, deren Ergebnisse im Fachblatt European Journal of Preventive Cardiology veröffentlicht wurden. Demnach haben Menschen, die sich mindestens dreimal am Tag die Zähne putzen, ein geringeres Risiko für Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienzen.

Zähneputzen als Vorsorge: Mundhygiene wichtiger als angenommen