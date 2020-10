Wundermittel Manuka-Honig: Wie der besondere Honig bei Erkältungen, Pilzinfektionen und Magen-Darm-Beschwerden hilft

Gewöhnlicher Honig unterscheidet sich jedoch in einigen wichtigen Punkten von Manuka-Honig. In erster Linie ist für die antibakterielle Wirkung von normalem Honig das enthaltene Wasserstoffperoxid verantwortlich. Bei Manuka-Honig wirkt vor allem die enthaltene Verbindung Methylglyoxal. Das Enzym Glucoseoxidase wird durch die Bienen an den Honig abgegeben, vermutlich gelangen so auch Flavonoide und aromatische Säuren in den Honig, die ebenfalls anti-mikrobiell wirken können.

Der Manuka-Honig zeigte sich in vergangenen Forschungen stets stärker wirksam gegen Bakterien als der gewöhnliche Honig.

Hauptwirkstoff im Manuka-Honig: Methylglyoxal

Professor Thomas Henle vom Institut für Lebensmittelchemie der Technischen Universität Dresden erforscht die Wirkung des Manuka-Honigs. Er fand heraus, dass das im Honig enthaltene Methylglyoxal für die stark antibakterielle Wirkung des Honigs verantwortlich ist. Diese Verbindung ist auch in verdünntem Manuka-Honig noch so stark, dass sogar antibiotika-resistente Stämme abgetötet werden konnten.

Untersuchungen ergaben, dass in Manuka-Honig zwar vergleichsweise wenig Wasserstoffperoxid zu finden war, dafür jedoch 300 bis 700 mal mehr Methylglyoxal als in gewöhnlichem Honig. Professor Henle und seine Kollegen konnten diese Verbindung als eindeutig verantwortlich für die antimikrobielle Wirkung des Manuka-Honigs machen.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Manuka-Pflanze unter Stressbedingungen, also beispielsweise bei langanhaltender Trockenheit, mehr Methylglyoxal produziert, das so in den Nektar und schlussendlich in den Honig gelangt.

Wie wird Manuka-Honig angewendet?

Manuka-Honig* kann ganz normal zum Süßen verwendet werden. Sie können ihn beispielsweise in den Tee rühren oder direkt essen. Zudem kann er auch in Smoothies oder das Müsli gerührt werden.

Sollten Sie eine kleine Wunde auf der Haut haben, kann Manuka-Honig darauf gegeben werden - am besten sollten Sie dann ein Pflaster darüber kleben. So wird der Wundheilungsprozess gefördert und die Narbenbildung gehemmt.

Wer den Honig in die Schönheits-Pflege mit einbauen möchte, kann ihn beispielsweise als Maske auf die Haut auftragen. Er wirkt glättend, feuchtigkeitsspendend und regeneriert die Haut.

Woran erkenne ich eine gute Qualität des Manuka-Honigs?

Um einen besonders guten Manuka-Honig zu bekommen, sollten Sie sich am MGO-Wert oder am UMF-Wert orientieren. Der UMF-Wert steht für "Unique Manuka Factor" und kann zwischen 5+ und 20+ liegen. Je höher der UMF-Wert, desto stärker ist auch die Konzentration des antimikrobielle wirkenden Methylglyoxal.