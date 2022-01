Egal, ob an einem gemütlichen Abend, bei einer abenteuerlichen Partynacht oder nach einem anstrengenden Arbeitstag - ganz plötzlich haben wir Lust auf ein Bier oder ein Glas Wein. Meist hat diese Lust aber eine ganz bestimmte Ursache und ist nicht nur ein Signal unseres Körpers. Was es damit auf sich hat.

Die Lust auf ein alkoholisches Getränk wie Wein oder Bier lässt dich ein Glas holen und genießen. In der Folge gibt es aber immer wieder auch Reuegefühle. Vor allem während einer Diät kann die überschwängliche Lust dir einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Erklärung für das Phänomen ist im Grunde ganz simpel und liegt auf hormoneller Ebene: Das Hormon FGF21, welches in der Leber produziert wird, hat einen maßgeblichen Einfluss auf unser Verlangen nach Alkohol. Folglich kann es Schuld daran sein, wenn du abends wieder einmal Lust auf ein Glas Wein oder ein Feierabend-Bier hast.

Heißhunger auf Schokolade oder andere Süßigkeiten kann genauso auf das Hormon zurückgeführt werden wie die Lust auf alkoholische Getränke. Studien zufolge sorgt die Ausprägung des Hormons in unserem Körper dafür, wie häufig und wie intensiv wir ein Verlangen nach Alkohol, aber auch nach Zucker haben.

Das körpereigene Hormon FGF21 wird von der Leber ausgeschüttet. Seine Funktion besteht grundsätzlich darin, den Appetit zu regulieren und den Stoffwechsel zu unterstützen. Empfindet der Stoffwechsel nach einer kohlenhydratreichen oder belastenden Mahlzeit Stress, wird das Hormon ausgeschüttet.

Ist die im Körper enthaltene Menge sehr hoch, ist die Lust auf Zucker und Süßes im Allgemeinen sehr gering. Dass die Präferenzen des Menschen für die süchtig machenden Stoffe von dem FGF21-Hormonspiegel abhängig sind, wurde auch in einer Studie des Fachzeitschrift Cell Metabolism gezeigt.

Studien zufolge sendet das Hormon Stimuli von der Leber an das Gehirn aus, sodass das Gehirn mitgeteilt bekommt, wie stark die Leber nun mit der Verarbeitung von Alkohol oder Zucker beschäftigt ist. Dabei ist es ganz individuell, wie stark die Leber stimuliert werden muss, um den Sättigungsgrad zu erlangen und kein Verlangen mehr zu verspüren. Stellt dein Körper weniger FGF21 her, verspürst du vermutlich häufiger das Verlangen, etwas Süßes zu essen oder ein alkoholisches Getränk zu trinken. Auch dies wurde bei veröffentlichten Untersuchungen der Zeitschrift Cell Metabolsim deutlich.

Hast immer wieder Heißhunger auf Süßigkeiten oder Lust auf Alkohol, ist es verständlicherweise oft schwierig, das Verlangen zu regulieren. Doch die negative Auswirkung der Stoffe auf den Körper und die Organe sind nicht zu unterschätzen: Um die Verdauung nicht übermäßig zu fordern, ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung maßgeblich. Der Körper sollte durch die Ernährung mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt sein.

Möchte man nicht zu viel Alkohol oder Zucker konsumieren, müssen Alternativen her: Gedünstetes Kimchi klingt vielleicht nicht besonders lecker, soll jedoch durch viele Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe lange sättigen und die Verdauung anregen. Einen ähnlichen Effekt haben auch Pastinaken.

Um den Appetit zu zügeln, bietet es sich auch an, auf Lebensmittel mit Bitterstoffen zurückzugreifen. Hier kannst du es beispielsweise mit der Grapefruit oder grünem Tee probieren. Reichhaltige und gesunde Mahlzeiten, die länger sättigen, sind extrem wichtig: bist du vollständig satt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du noch Appetit auf etwas anderes - wie Zucker, Wein oder Bier verspürst.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.