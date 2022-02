Mittelalter-Rezept besser als Antibiotika

1000 Jahre alte Rezeptur aus "Bald's Leechbook"

wirksam sogar gegen multi-resistente Erreger

Ein 1000 Jahre altes Rezept aus dem Mittelalter ist effektiver als moderne Antibiotika? Was sich unwahrscheinlich anhört, ist mittlerweile jedoch wissenschaftlich bestätigt: "Bald's Augensalbe" zeigt sich in der Untersuchung der Wissenschaftler*innen als wirksamer gegen diverse Bakterienstämme als die gängigen Antibiotika - auch multi-resistente Erreger konnten deutlich reduziert werden.

Bald's Leechbook: Heilen vor 1.000 Jahren - auch heute noch Relevanz

Bald's Leechbook stammt aus dem 10. Jahrhundert, lässt sich in der British Library finden und ist voll von Rezepturen für medizinische Heilmittel. Die Rezepte gehen ursprünglich auf griechische und römische Autoren und Autoren aus der Spätantike zurück, beispielsweise auf Alexander von Tralleis. Aber auch angel-sächsische Ärzte wie Oxa und Dun finden Erwähnung.

Im Buch wird sowohl die Behandlung von Verletzungen und Infektionen thematisiert, aber auch übersinnliche Probleme sollen mithilfe der richtigen Medizin beseitigt werden - beispielsweise werden Rezepte für Salben erwähnt, die gegen Elfen oder Teufel helfen sollen. Der Name "Bald" bezieht sich auf einen Mann, der in der Schrift als Besitzer des Buchs erwähnt wird. Somit gab er einem Mann namens Cild den Auftrag, dieses Buch zu schreiben, das ihm nun "so sehr am Herzen liegt, wie nichts anderes".

Dieses Mittelalter-Rezept macht Antibiotikum Konkurrenz

Erwähnung findet auch eine spezielle Augensalbe, die aus Ochsengalle, Wein, Knoblauch und Zwiebeln besteht und die englische Wissenschaftler*innen auf den Prüfstand gestellt haben. Um "Bald's Augensalbe" herzustellen, wurden zunächst die Zwiebeln und die Knoblauchzehen mit dem Mörser zerstoßen und dann mit der Ochsengalle und dem Wein vermengt. Dieses Gemisch wurde dann neun Tage stehen gelassen und schließlich durch ein Tuch gefiltert und in ein Horn gefüllt. Laut Bald's Leechbook soll die Tinktur dann nachts mithilfe einer Feder auf das Auge aufgetragen werde.

Um die Wirkung von "Bald's Augensalbe" zu testen, legten die Wissenschaftler*innen im Labor verschiedene Bakterienstämme an - darunter befanden sich auch solche, die bereits resistent gegen die heute gängigen Antibiotika sind. Zu diesen Bakterienstämmen wurde dann die Salbe gegeben und gewartet.

Überraschend ist dann das Ergebnis: "Bald's Augensalbe" ist tatsächlich imstande, Bakterien abzutöten. Hierbei konnte zwar nicht in allen Fällen der gesamte Bakterienstamm abgetötet werden, aber zumindest konnte in jedem Fall die Anzahl der Bakterien vermindert werden - laut den Wissenschaftler*innen um das 1000 bis 10.000-fache.

Multiresistente Erreger: "Bald's Augensalbe" als Wunderwaffe

Multi-resistente Erreger sind Bakterien, die sich nicht einfach mit Antibiotika behandeln lassen - sie sind unempfindlich gegenüber einer Medikation und gelten aus diesem Grund als mulit-resistent, so Patienten-Information.de. Die Ursache ist der Biofilm, den die Bakterien bilden und der sich weder von unserem Immunsystem, noch von den Antibiotika durchdringen lässt.

"Bald's Augensalbe" hat es jedoch geschafft, auch bei diesen multi-resistenten Erregern einen Großteil der Bakterien zu vernichten. Das traf beispielsweise auch auf die multi-resistenten MRSA-Erreger zu, die auch als "Krankenhauskeime" bezeichnet werden. Die Forscher*innen vermuten, dass die besondere Heilkraft der Tinktur nicht in einer einzigen Zutat zu finden ist, sondern vielmehr in der Kombination der Zutaten liegt.

Fazit: Die Ergebnisse der Wissenschaftler*innen zeigen deutlich, wie wirksam diese 1000 Jahre alte Rezeptur ist - daneben sehen viele Antibiotika alt aus, vor allem da sich auch antibiotika-resistente Bakterien durch "Bald's Augensalbe" erfolgreich eindämmen lassen. Zudem unterstreicht die Studie, wie wichtig es ist, sich auch mit natürlichen Heilmitteln zu beschäftigen, vor allem auch in der Bekämpfung von Erregern, die multi-resistent geworden sind und gegen die sich mit Antibiotika nichts mehr ausrichten lässt.

