Wer gut drauf ist, lebt länger: Gute Laune soll das Risiko für Schlaganfälle senken

Die Untersuchungen der Icahn School of Medicine at Mount Sinai und der Harvard T.H. Chan School of Public Health wollen erkannt haben, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen einem optimistischen Lebensstil und dem Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle gibt. Die Forschungsergebnisse wurden im englischsprachigen Fachmagazin "Jama Networ Open" veröffentlicht.

Studie zeigt: Optimisten leben länger

Als Grundlage der Untersuchungen werteten die Wissenschaftler die Daten von mehr als 230.000 Menschen aus aller Welt aus. Die Probanden wurden über einen Zeitraum von 14 Jahren medizinisch überwacht und mussten vor den Untersuchen angeben, ob sie sich selbst als Optimist bezeichnen würden, so der Studienbericht.