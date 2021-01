Wenn Ihre Waage spinnt: 7 Tipps, wie Sie sich richtig wiegen

Richtiges Wiegen: So relevant ist Ihre Waage dabei

Check-up: Verwenden Sie Ihre Waage richtig?

Sieben Tipps fürs richtige Wiegen

Zeigt unsere Waage nicht an, was wir gerne sehen würde, kann das schnell für Frust sorgen. Vor allem dann, wenn die Waage nach mehrmaligem Wiegen jedes Mal ein anderes Ergebnis anzeigt. Was stimmt denn nun? Was viele nicht wissen ist, dass schon ein kleiner Anwendungsfehler die Kilos auf der Waage ins Schwanken bringt. Wie Sie sich richtig wiegen, das erklären wir im Folgenden.

Wenn Sie noch im Besitz einer analogen Waage sind, sollten Sie diese gegen eine Digitalwaage eintauschen. Analoge Waagen reagieren nämlich empfindlich auf wechselnde Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschiede. Außerdem wiegen Digitalwaagen aufs Gramm genau, wodurch Sie ein aussagekräftigeres Ergebnis bekommen.

Zudem sind Sie auch gut beraten, wenn Sie nur eine Waage verwenden und nicht mehrere. Verschiedene Modelle können zu verschiedenen Ergebnissen führen. Wichtig ist außerdem, dass Sie sich auf dem immer selben Untergrund wiegen. Dieser sollte vor allem flach und fest sein, wie zum Beispiel ein Fliesenboden. Ein Teppichboden ist eher ungeeignet, da die Waage beim Wiegen einsinkt und einen dadurch schwerer macht, so eine Erklärung bei msn.com.

Von Vorteil ist es auch, sich am Morgen nach dem Aufstehen zu wiegen. Wer sich am Nachmittag oder Abend wiegt, wird wahrscheinlich schwerer sein. Essen und Getränke, die man über den Tag zu sich nimmt, fallen im wahrsten Sinne mit ins Gewicht. Allerdings sollten Sie am Morgen berücksichtigen, dass Sie über Nacht Wasser verloren haben. Trinken Sie also am besten nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser und wiegen Sie sich dann.

Wann und wo: So wiegen Sie sich richtig

Am ehrlichsten ist das Gewicht, wenn Sie sich nackt auf die Waage stellen. Oftmals wiegen Shirt oder Jogginghose mehr, als wir annehmen. Schnell steigt dann der Frust, wenn wir mehr wiegen, als gedacht.