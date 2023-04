Ein Mittagsschläfchen machen in Deutschland vor allem kleine Kinder. Bei Kindern ist der Schlaf für die geistige Entwicklung wichtig. Wie lange Kinder schlafen sollten, könnt ihr hier nachlesen.

Bei erwachsenen Personen kommt es sehr selten vor, dass die Zeit für einen Powernap vorhanden ist. Zudem hat der Mittagsschlaf in Deutschland einen eher schlechten Ruf, wohingegen die Siesta beispielsweise in Spanien vollkommen normal ist. Ein kurzes Schläfchen in der Mittagszeit hat viele positive Effekte auf den Körper.

Jeden Tag Mittagsschlaf: Das passiert mit deinem Körper

Studien haben bereits bewiesen, dass uns ein Nickerchen am Tag sehr guttut und unsere Arbeitsleistung verbessert. Folgende Vorteile hat der tägliche Mittagsschlaf für uns:

Zwischen 13 und 14 Uhr hat unser Biorhythmus einen Tiefpunkt, daher ist es in dieser Zeit besonders sinnvoll einen Powernap einzulegen. Danach fühlt man sich wacher und auch konzentrierter.

Durch die gestiegene Konzentration werden weniger Fehler beim Arbeiten gemacht.

Ein kurzer Powernap fördert zudem unsere Kreativität. Wir haben neue Ideen und kommen auf andere Gedanken.

Ein Powernap kann außerdem dabei helfen, Stress zu reduzieren. Wir kommen beim Mittagsschlaf mental und körperlich zur Ruhe und tanken wieder Energie für den restlichen Tag. Dadurch reagieren wir gleichzeitig auch entspannter auf Stresssituationen.

Schlafforscher*innen der Harvard-Universität haben obendrein herausgefunden, dass der regelmäßige Mittagsschlaf das Risiko für Herzerkrankungen um rund 30 Prozent senken soll.

Der Mittagsschlaf soll weiterhin die Lust auf Zucker im Mittagstief senken.

Wie lange ist der perfekte Mittagsschlaf?

Viele fragen sich sicherlich, wie lange der Mittagsschlaf im Idealfall dauern sollte. Hier lässt sich festhalten, dass es wichtig ist, es mit dem Mittagsschlaf nicht zu übertreiben.

15-20 Minuten sind die ideale Schlafdauer. Maximal sollte die Schlafenszeit 30 Minuten sein. Dauert der Mittagsschlaf länger, fallen wir nämlich in die Tiefschlafphase und die vielen positiven Effekte treten nicht ein. Es tritt sogar der gegenteilige Effekt ein und wir fühlen uns noch müder.

