Wenn das Hören zum Problem wird

Altersbedingter Hörverlust, im Fachjargon Presbyakusis genannt, tritt vermehrt ab dem 50. Lebensjahr auf. Dabei handelt es sich um ein langsam nachlassendes Hörvermögen aufgrund von Verschleißerscheinungen an den Haarsinneszellen des Innenohrs. Das Phänomen tritt in der Regel beidseitig und gleichstark auf und verschlechtert sich zunehmend bei Nicht-Behandlung.

Zunächst einmal tritt der Hörverlust durch normale, körperliche Verschleißerscheinungen auf. Doch auch andere Faktoren wie Lärm, genetische Veranlagung oder Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen können ursächlich für Altersschwerhörigkeit sein. Studien belegen, dass Nikotin-Konsum sowie unbehandelter Diabetes mellitus ebenfalls einen Einfluss auf den Verlust des Hörvermögens haben können.

Anzeichen für einen Hörverlust

Wer befürchtet, bei sich selbst oder bei seinen Mitmenschen eine Schwerhörigkeit festzustellen, der sollte auf bestimmte Anzeichen achten. So können sehr laut eingestellte Fernseher oder Radios sowie das häufige Überhören von Telefon und Klingel auf einen Hörverlust hindeuten. Auch zahlreiche Nachfragen in einem Gespräch können Hinweise auf ein gemindertes Hörvermögen sein. Wem derartige Symptome auffallen, der sollte einen Fachmann aufsuchen.

Schnelle und schmerzfreie Diagnose

Besteht der Verdacht, dass das Hörvermögen eingeschränkt ist, so lässt sich dies mit einer schnellen, einfachen und schmerzfreien Diagnostik überprüfen. Mittels Ton-/Sprachaudiogramm, bei dem hohe und tiefe Töne in steigender Lautstärke abgespielt werden, lässt sich herausfinden in welchen Bereichen der Betroffene Einbußen hat. Zudem werden eine Befragung zum allgemeinen Gesundheitsstand des Patienten sowie eine Prüfung des Trommelfells mittels Ohrenspiegelung durchgeführt. Eine Impedanzmessung liefert Aussagen über die Druckverhältnisse im Mittelohr und die Funktionsfähigkeit der Gehörknöchelchen. Eine Blutuntersuchung und bildgebende Verfahren sollen andere Krankheiten als Ursachen ausschließen. Wird eine Altersschwerhörigkeit festgestellt, sollte diese unbedingt behandelt werden.

Wird ein Hörverlust nicht behandelt, kann dies unschöne und teilweise gravierende Folgen haben. Ein vermindertes Hörvermögen führt nicht selten zu sozialer Isolation. Mit der Einsamkeit durch soziale Isolation gehen Frustration und Depressionen einher. Zudem verunsichert ein Hörverlust Betroffene oftmals. Sogar Angststörungen können dadurch ausgelöst werden. Auch klassische Beschwerden wie Muskelverspannungen sowie Kopfschmerzen und Müdigkeit resultieren aus der permanenten Anstrengung besser hören zu wollen.

Der Schwerhörigkeit vorbeugen

Doch nicht nur die Behandlung bei Eintritt eines Hörverlusts ist wichtig. Von Bedeutung sind auch Präventionsmaßnahmen. Um Altersschwerhörigkeit bestmöglich vorzubeugen, sollte Lärm gemieden werden. Ist dies nicht möglich, stellen Ohrstöpsel eine gute Möglichkeit zur Lärmreduktion dar. Des Weiteren ist das Tragen einer Mütze bei kalten Temperaturen ratsam. Zudem sollte auf Rauchen verzichtet und auf eine gesunde Ernährung geachtet werden.

Wieder mehr Lebensqualität dank Hörgerät

Lässt sich der Hörverlust nicht vermeiden, so können verschiedene Hörhilfen Betroffenen wieder zu mehr Lebensqualität verhelfen. Hörgeräte, Cochlea-Implantate sowie Tinnitusmasker bieten vielfältige Behandlungsmöglichkeiten.

Hörgeräte werden durch den Hals-Nasen-Ohren-Arzt verordnet, wenn dieser eine entsprechende Schwerhörigkeit festgestellt hat. Zwar behebt das Hörgerät nicht die Ursachen für den Hörverlust, es soll diesen jedoch soweit ausgleichen, dass der Betroffene wieder normal am Leben teilhaben kann. Es gilt bei den Bauarten zwischen sogenannten Im-Ohr-Geräten, die wie der Name sagt im Ohr getragen werden, und Hinter-dem-Ohr-Geräten, die hinter dem Ohr oberhalb der Ohrmuschel getragen werden, zu unterscheiden.

Bei Cochlea-Implantaten handelt es sich um sehr kleine, elektronische Geräte, die ersatzweise die Tonsignale an das Gehirn übertragen. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn der Hörnerv zwar noch intakt, die Funktion des Innenohrs jedoch gestört ist. Die Hörhilfe wird mittels einer kleinen Operation eingesetzt und übernimmt dann die Funktion der Hörschnecke.

Beim sogenannten Tinnitusmasker handelt es sich um eine Hörhilfe, die verwendet wird, wenn ein Tinnitus Ursache für den Hörverlust ist. Die Geräte überdecken Ohrgeräusche und schaffen somit Erleichterung.

Der Hörgeräteakustiker kann bei einem Beratungsgespräch über individuelle Möglichkeiten aufklären, ein auf den Kunden abgestimmtes Gerät finden und dieses den persönlichen Bedürfnissen anpassen. Zudem bieten Fachgeschäfte meist eine Wartung der Geräte an.

Wer sich nicht ausschließlich auf die Geräte verlassen will, der kann zusätzlich zu den Hörhilfen seine Lebensqualität mittels Hör-Training, Gebärdensprache oder Lippenlesen steigern.