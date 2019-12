Gefährliche Weihnachtsbeleuchtung: Gesundheitsschädliche Stoffe in Lichterketten nachgewiesen

Ob zur Dekoration in Schlaf- und Wohnzimmer oder ausschließlich am Weihnachtsbaum: Lichterketten sind für viele Menschen in der Weihnachtszeit ein absolutes Muss. Doch die Weihnachtsbeleuchtung kann in einigen Fällen schädlicher für Mensch und Tier sein als bisher vermutet. Der BUND lies im Herbst 2019 Lichterketten bekannter Hersteller auf Schadstoffe testen. Ein externes Labor untersuchte die Produkte hinsichtlich bedenklicher Stoffe, die als Weichmacher für PVC dienen. Das Ergebnis ist schockierend.

Drei von Vier Lichterketten für den Verkauf ungeeignet

Die Testergebnisse des BUND sind alarmierend: Drei der vier überprüften Lichterketten wiesen eine derart hohe Schadstoffbelastung auf, dass sie nicht verkauft werden dürften. Bei einer Lichterkette lag der Gehalt an gesundheitsschädlichen Weichmachern 27 Prozent über dem vorgegebenen Grenzwert. Lediglich eine Lichterkette überschritt die einzuhaltenden Richtwerte nur minimal. Die anderen beiden überschritten mit 11,2 Prozent beziehungsweise 24 Prozent ebenfalls deutlich den Grenzwert.