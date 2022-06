Während der Corona-Pandemie erhielten deutlich weniger Menschen in Bayern eine Krebsdiagnose. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Abrechnungsdaten der Barmer hervor. Doch was sich im ersten Moment wie eine gute Nachricht anhört, versetzt die Expert*innen in Alarmbereitschaft: Denn der Rückgang habe keineswegs etwas damit zu tun, dass Krebs seltener geworden sei.

"Der Rückgang der Krebsdiagnosen hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Bürgerinnen und Bürger aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus die Krankenhäuser gemieden haben“, vermutet Prof. Dr. Claudia Wöhler, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Bayern. „Ich empfehle allen, die ihre Krebsvorsorge in letzter Zeit verschoben haben, die wichtigen Untersuchungen so bald wie möglich nachzuholen. Keinesfalls sollte hiermit auf das Ende der Pandemie gewartet werden, im Ernstfall könnte dadurch wertvolle Zeit verloren gehen“, so Wöhler weiter.

Rückgang um fast 40 Prozent - viele Krebserkrankungen unerkannt?

Der Rückgang der Krebsdiagnosen geht aus einer aktuellen Analyse der Abrechnungsdaten der Barmer hervor. „Die Krebsdiagnosen lagen im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie in Bayern 31 Prozent unter der durchschnittlichen Krebsinzidenz der Jahre 2017 bis 2019“, sagt Wöhler. Untersucht wurden Karzinomdiagnosen der Haut, der Brust, der Prostata und der Verdauungsorgane. Während bei letzterem die Krebsdiagnosen um rund 18 Prozent rückläufig waren, fielen sie bei der Haut (-39 Prozent), bei der Brust (-40 Prozent) und bei der Prostata (-30 Prozent) im Vergleich um fast das Doppelte.

Nach wie vor ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Zu den häufigsten Krebserkrankungen gehören hierzulande laut Krebsgesellschaft Darmkrebs sowie Brustkrebs bei den Frauen und Prostatakrebs bei den Männern.

Dabei werden die Kosten für viele Früherkennungsuntersuchungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Hier eine Auswahl kostenfreier Früherkennungsuntersuchungen.

Allgemeine Gesundheitsuntersuchung:

Der Check-Up-35 soll prüfen, ob Risikofaktoren etwa für Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes oder Krebs vorhanden sind oder ob diese Erkrankungen bereits vorliegen. Versicherte zwischen 18 und 35 Jahren können ihn einmal und ab 35 alle drei Jahre beanspruchen.

Hautkrebs-Screening:

Hier wird die Haut auf Veränderungen abgesucht. Die Untersuchung ist ab 35 Jahren alle zwei Jahre möglich. BARMER-Versicherte können einen Haut-Check bereits unter 35 alle zwei Jahre vornehmen lassen.

Test auf verstecktes Blut im Stuhl:

Eine Stuhlprobe wird untersucht auf mit bloßem Auge nicht sichtbares Blut, was ein Anzeichen für Polypen oder Krebs im Darm sein kann. Bei einem positiven Befund folgt eine Darmspiegelung. Der Stuhltest ist für alle gesetzlich Versicherten zwischen 50 und 54 Jahren einmal jährlich möglich, danach alle zwei Jahre. Es sei denn, es ist bereits eine Darmspiegelung erfolgt. BARMER-Versicherte können den Test bereits im Alter ab 40 Jahren durchführen.

Darmspiegelung:

Männer ab 50 und Frauen ab 55 Jahren können diese Darmkrebs-Früherkennung zweimal in Anspruch nehmen, mit zehn Jahren Abstand. Nach der Spiegelung ist für zehn Jahre kein Stuhltest nötig.

Spezielle Vorsorge-Untersuchungen für Frauen

Gebärmutterhalskrebs:

Beim Pap-Test werden Gebärmutterhalszellen abgestrichen und auf Krebs hin untersucht. Für Frauen zwischen 20 und 34 Jahren ist der Test einmal jährlich möglich und ab 35 alle drei Jahre eine Kombinationsuntersuchung aus Pap- und HPV-Test. Der HPV-Test sucht nach bestimmten Viren, die Gebärmutterhalskrebs verursachen können.

Tastuntersuchung der Brust:

Frauen ab 30 können einmal jährlich den Test machen, bei dem Brüste und Lymphknoten auf Krebs untersucht werden.

Mammographie-Screening:

Hier werden die Brüste auf Krebs hin geröntgt. Die Untersuchung ist zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre möglich.

Spezielle Vorsorge-Untersuchungen für Männer

Prostata- und Genitaluntersuchung:

Hier werden Prostata und äußere Genitalien abgetastet, unter anderem auf Krebs. Männer ab 45 Jahren haben einmal im Jahr Anspruch darauf.

Screening der Bauchaorta:

Hier können Männer ab 65 Jahren einmalig den Durchmesser der Bauchschlagader mit einem Ultraschallgerät messen lassen. So sollen große Aneurysmen rechtzeitig entdeckt werden.

Daneben gibt es weitere kostenfreie Früherkennungsangebote, etwa die U- und J-Untersuchungen für Kinder, zahnärztliche Untersuchungen und Untersuchungen für Schwangere.