Der tägliche Wasserbedarf

Die Funktion von Wasser im Körper

Überleben ohne Nahrung

Überleben ohne Wasser

Fazit

Unser Körper benötigt täglich eine bestimmte Menge an Wasser, um arbeiten zu können. Dieses erfüllt zahlreiche Funktionen im Körper. Wie lange man ohne zu trinken überleben könnte, verraten wir dir.

Welche Rolle Wasser für uns spielt und wie lange du ohne Nahrung überleben kannst

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, pro Tag mindestens 1,5 Liter Wasser zu trinken. Bei großer Hitze oder wenn du Sport machst, kann sogar ein halber bis ein ganzer Liter Wasser pro Stunde zusätzlich nötig sein. Die Techniker-Krankenkasse weist darauf hin, dass die empfohlene Wassermenge nicht zwangsläufig vollständig getrunken werden muss. So kann unser Körper rund 300 Milliliter bei seinen Stoffwechselvorgängen selbst herstellen. Ungefähr einen weiteren Liter erhält er überdies aus fester Nahrung: Äpfel, Gemüse und Kartoffeln enthalten beispielsweise circa 70 Prozent Wasser, Gurken sogar 95 Prozent.

Der Körper eines Menschen besteht bis zu 70 Prozent aus Wasser. Wie hoch der Anteil tatsächlich ist, hängt von deinem Alter und Geschlecht ab. Wasser erfüllt wichtige Aufgaben im menschlichen Körper. So formt Wasser unter anderem als Bestandteil von Zellen und Gewebe den Körper, löst feste Bestandteile wie Salz oder Zucker aus der Nahrung und trägt gelöste Nährstoffe zu den Zellen. Des Weiteren ist Wasser als wichtiges Transportmittel für Ausscheidungsprozesse und als Kühlmittel des Körpers hervorzuheben.

Doch wie lange würde es der Körper in einer Notfallsituation schaffen, ohne Wasser zu überleben? Dass der Körper eine längere Zeit ohne Essen auskommt, zeigen beispielsweise Berichte über Gefangene, die in einen strikten Hungerstreik traten. Diese starben offiziellen Dokumentationen zufolge nach etwa 28 bis 40 Tagen. Andere Berichte erzählen von Fällen, bei denen Menschen knapp drei Monate ohne Essen überlebt haben; überprüfen lassen sich diese Beobachtungen jedoch nicht. Aber ohne Wasser war keiner von ihnen.

Das Überleben ohne Wasser und Konsequenzen einer Dehydrierung

Diese Ausführungen über die Bedeutsamkeit des Wassers für den Körper zeigen, dass für die Flüssigkeit andere Regeln gelten als für Nahrung. Wie lange ein Mensch ohne Wasser überleben kann, konnte nur aufgrund von Beobachtungen an Sterbenden herausgefunden werden. So erklärte beispielsweise ein Biologieprofessor der George Washington Universität den NBC News im Jahr 2013, dass die Höchstzeit bei einer Woche liege.

Der Wasserbedarf steigt bei Hitze an. CC0 / Pixabay / silviarita +1 Bild

Der Begriff der Höchstzeit wird hier bewusst gewählt; wahrscheinlicher ist ein kürzerer Zeitraum. So geht man etwa von drei bis vier Tagen aus. Insbesondere dann, wenn man extremen Situationen wie starker körperlicher Anstrengung oder Hitze ausgesetzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Woche ohne Wasser zu überleben, sehr gering. In dem Interview führte Claude Piantadosi, ein Wissenschaftler der Duke University, aus, dass man bei moderaten Temperaturen etwa 100 Stunden überleben könne.

Grund dafür ist, dass unser Körper ständig Wasser verliert; und dies nicht nur etwa beim Schwitzen, sondern schon beim bloßen Ausatmen. Befindest du dich in einer Extremsituation, kannst du sogar mehr als einen Liter pro Stunde ausschwitzen. Trinkst du im Anschluss nicht ausreichend, wird der Wasserstand in deinem Körper rasant abfallen. Im schlimmsten Falle, so der Wissenschaftler Randall K. Packer in seinem Artikel für "Scientific American" im Jahr 2002, könne sich dadurch die Blutmenge reduzieren. Eine Dehydrierung ist also in jedem Fall ein Notfall, insbesondere dann, wenn letztere einen Verlust von mehr als 10 Prozent des eigenen Gewichtes bewirkt. Dies betont unter anderem das University of Rochester Medical Center und macht darauf aufmerksam, dass eine solche Dehydrierung bei Nichtbeachtung zum Tod führen kann.

Fazit

Zusammengefasst zeigt sich, wie wichtig es ist, täglich ausreichend zu trinken. Vor allem in Extremsituationen solltest du unbedingt bedenken, dass sich dein Wasserbedarf erhöht. Das Wasser ist für zahlreiche Körperfunktionen essenziell. Bei einer Dehydrierung sollte sofort der Notruf gewählt werden, da diese im schlimmsten Fall zum Tod führen kann.