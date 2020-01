Was passiert mit dem Körper, wenn man schläft?

Morgens aufzuwachen und richtig erholt zu sein ist ein richtig gutes Gefühl. Doch das kommt nicht allzu oft vor, vielmehr wacht man auf und fühlt sich völlig gerädert. Ein eindeutiges Zeichen für zu wenig Schlaf. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung schläft nur zwischen sechs und sieben Stunden.

Eine bekannte Faustregel hält sich hartnäckig: Der Mensch braucht acht Stunden Schlaf. Doch hier scheiden sich die Gemüter und auch die Ergebnisse der Wissenschaft. Eine der größten Studien zu diesem Thema von der Universität Kalifornien hat beispielsweise herausgefunden, dass die ideale Schlafzeit zwischen sieben und acht Stunden liegen. Wer jedoch über oder unter dieser Zeit liegt, ist für verschiedene Krankheiten anfälliger.

Das Problem bei der idealen Schlafzeit: Zu viele Faktoren haben einen Einfluss auf die Dauer des Schlafes. Körperliche Aktivität, Ernährung, Gesundheit, das Alter und aktuelle Lebenssituationen sind nur wenige dieser Faktoren.

Zum Video "Wenn Schlaflosigkeit zur Krankheit wird: Auf diese Alarmsignale sollten Sie achten"

Was passiert im Schlaf?

Wieso aber ist Schlaf überhaupt so wichtig? Was passiert mit unserem Körper während der Ruhephase?

Die Schlafphase ist sehr wichtig für uns Menschen, denn gerade hier gönnen wir unserem Körper und, vor Allem, unserem Gehirn eine Auszeit - ohne diese können wir längerfristig nicht überleben.

Zwar schlafen wir nachts und bekommen so nicht viel mit, was aber noch lange nicht bedeutet , dass unser Gehirn auch in den Ruhemodus schaltet. Sondern es nutzt die Zeit um Eindrücke und Gedanken, die wir im Laufe des Tages aufgenommen haben, einordnen und verarbeiten zu können.

Außerdem werden beschädigte Zellen repariert und das Immunsystem gestärkt, was für unsere Gesundheit besonders wichtig ist. Auch die Muskulatur und das Skelett können sich durch das Liegen entspannen und werden entlastet.

Verschiedene Schlafphasen - unterschiedliche Erholung

Es ist allerdings nicht so, dass wir am Abend einschlafen und morgens aufwachen: Wir wechseln ständig zwischen verschiedenen Schlafphasen, die sich durch verschiedene Eigenheiten kennzeichnen.

So kann der Schlaf in drei verschiedene Phasen eingeteilt werden: In der Leichtschlafphase, verlangsamt sich unser Herzschlag, der Körper entspannt sich und wir finden Ruhe. In der darauf folgenden Tiefschlafphase erholt sich Körper und Geist am besten. In diesen beiden Phasen ist unser Gehirn relativ inaktiv und ruht sich aus.