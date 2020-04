Das Coronavirus breitet sich weiter aus, die Zahlen der Neuinfektionen und Toten steigt weiter an. Um dem entgegenzuwirken, verlängerte Markus Söder am Montag (30.03.2020) die bayernweite Ausgangsbeschränkung.

Ende 2019 trat das Virus erstmals beim Menschen auf. Damals wurde es lange 2019-nCov betitelt. Dieser Name ist inzwischen nicht mehr aktuell, meist spricht man nur noch von “dem“ Coronavirus. Doch was steckt hinter dem Begriff?

Aussehen der Viren beeinflusst die Namensgebung

Für die Bezeichnung von Viren ist das ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) verantwortlich. Hier ist es wichtig, dass es zwischen Viren klare namentliche Abgrenzungen gibt, damit keine Verwechslungsgefahr besteht. Die Benennung von Krankheiten, die beim Menschen auftreten, ist hingegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuständig.

Zu den bekanntesten Viren zählen wohl Margen-Darm-Viren (oft: Noroviren), das HIV-Virus und verschiedene Influenza-Viren. Bei der Benennung achtet das ICTV unter anderem auf die genetische Struktur und das Aussehen der Viren – so auch beim neuartigen Coronavirus.

Die Bezeichnung “Corona“ stammt aus dem lateinischen und lässt sich mit wird er mit “Kranz“ oder “Krone“ übersetzen. Damit wird Bezug auf das Aussehen der Viren genommen, denn unter dem Mikroskop sehen Coronaviren – das neuartige Virus eingeschlossen – kronenartig aus.

"Coronavirus" bezeichnet eine Virenfamilie

Dabei wird mit dem Begriff “Coronavirus“ genau genommen eine Familie verschiedener Coronaviren beschrieben. Darunter zählen neben dem aktuellen Coronavirus, auch das SARS-assoziierte Coronavirus aus den Jahren 2002/2003 oder das MERS-CoV, das erstmals 2012 entdeckt wurde. Der wissenschaftliche Begriff der Virenfamilie trägt den Namen “Coronaviridae“.

Klar abzugrenzen ist die Krankheit Covid-19 von seinem Erreger – SARS-CoV-2. Ausgeschrieben handelt es sich um ein “Schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus 2“, die Abkürzung selbst wird aus dem Englischen abgeleitet: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Die Zahl “2“ hat einen geschichtlichen Hintergrund: Im den Jahren 2002 / 2003 verbreitete sich das SARS-Coronavirus, was gewissermaßen den Vorgänger darstellt.

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 löst eine Lungenkrankheit aus. Diese wurde von der WHO Covid-19 genannt. Die Zahl 19 steht für das Jahr 2019, in dem die Krankheit erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan beim Menschen entdeckt wurden ist, hingegen steht der Begriff “Covid“ für Corona Virus Disease – Corona Virus Krankheit.