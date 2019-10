Wanzeninvasion im Herbst: Das können Sie gegen Wanzen in der Wohnung tun

Wie kann ich verhindern, dass die Wanzen ins Haus kommen?

Um den unerwünschten Besuch zu vermeiden, können Sie darauf achten, beim abendlichen Lüften das Licht auszulassen. Wenn das Licht wegfällt, ist Ihre Wohnung für die Tierchen schon nur noch halb so interessant.

Auch sollten Sie Ihre Fenster weitestgehend geschlossen lassen. Wenn Sie das nicht möchten, dann können Sie die Fenster mit einem Fliegengitter ausrüsten, um eine physische Barriere zwischen Wanze und Wohnzimmer zu schaffen.

Achten Sie darauf, dass die Ritzen Ihrer Fenster und Türen gut abgedichtet sind. Die Stinkwanze wird zum Beispiel nur 12 bis 13 Millimeter groß und kann dadurch auch durch kleinste Lücken und Löcher schlüpfen.

Die Wanzen sind schon im Haus, was jetzt?

Sollten es doch ein paar der Tierchen durch Ihre Abwehr geschafft haben, dann gilt Folgendes zu beachten:

Das Töten der Wanzen ist nicht empfohlen. Natürlich möchte niemand das Bett mit einer Stinkwanze teilen, den Tod hat das Tier aber nicht verdient. Weiterhin sondern die Wanzen beim Zerdrücken ein übelriechendes und klebriges Sekret ab, welches wahrscheinlich mehr Ärger und Ekel hervorruft, als das Tier an sich.

Es gibt die Möglichkeit, die Tiere mit dem Staubsauger einzusaugen - auch davon wird aber abgeraten. Die Wanzen verenden elendig in den Staubsaugerbeuteln und es breitet sich ein unangenehmer Geruch im Beutel aus.

Um die Wanzen schnell und einfach zu entfernen, nutzen Sie am besten ein Glas und ein stabiles Stück Papier. Fangen Sie die Wanze mit dem Glas ein und schieben Sie das Papier einfach unter die Glasöffnung. So können Sie das Tier aus der Wohnung tragen und freilassen, ohne es tatsächlich berühren zu müssen.

Knapp 1000 Wanzenarten in Deutschland - und es werden mehr

Weltweit gibt es über 40.000 Wanzenarten - davon sind ungefähr 1000 in Deutschland heimisch. Es ist jedoch eine zunehmende Tendenz zu verzeichnen, welche sich auf den Klimawandel zurückführen lässt. Ein Beispiel sind die mediterranen Randwanzen, welche ihr Lebensgebiet immer weiter in den Norden ausdehnen. Es kann also sein, dass wir in den nächsten Jahren im Herbst immer mehr Besucher in unseren Wohnungen auffinden werden.