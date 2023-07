Deutschland vor 1 Stunde

Gesundheit

Vitamin D einnehmen: Auch im Sommer ist Vitamin D sinnvoll

Viele supplementieren in den dunklen Wintermonaten Vitamin D, da in dieser Zeit die Sonneneinstrahlung geringer ist und der Körper so weniger Vitamin D selbst produzieren kann. Doch auch im Sommer kann es sinnvoll sein.