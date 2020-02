Vitamin D: Ökotest warnt vor Präparaten - diese Mittel können schädlich sein

Im Winter greifen viele Menschen auf Vitamin-D-Kapseln zurück

Die Zeitschrift Öko-Test hat 21 Vitamin-D-Präparate getestet, darunter 16 Nahrungsergänzungsmittel

Das Ergebnis: Arzneimittel schneiden gut ab, die Ergänzungsmittel fallen alle durch und können sogar schaden

Öko-Test erklärt, warum Nahrungsergänzungsmittel meistens sowieso überflüssig sind

Vitamin D: Nahrungsergänzungsmittel versagen im Test

In der kalten Jahreszeit, wenn die Tage kürzer und dunkler werden, greifen viele Menschen auf Mittel mit Vitamin D zurück. Damit wollen sie die Auswirkungen des mangelnden Sonnenscheins ausgleichen. Der Körper kann Vitamin D nämlich selbst produzieren - braucht dafür allerdings die Hilfe der Sonne.

Die Zeitschrift Öko-Test hat sich daher 21 Vitamin-D-Präparate angesehen, die in Apotheke oder Drogerie verkauft werden. Fünf davon sind Arzneimittel, weitere 16 sind Nahrungsergänzungsmittel. Das Ergebnis zeigt, dass die Arzneimittel sinnvoll sind - sie schnitten im Test mit den Noten "Gut" bis "Sehr gut " ab. Von den Ergänzungsmitteln erhielten zehn nur die Note "Ausreichend".

Die Tester kommen zum Fazit, dass Vitamin D nur in Form von Arzneimitteln eingenommen werden sollte, aber nur in Rücksprache mit einem Arzt.

Der Körper produziert und speichert Vitamin D

Auf Ergänzungsmittel kann aus ihrer Sicht ganz verzichtet werden. Ein gesunder Mensch produziert genug Vitamin D und speichert dieses im Körper, so dass auch in der dunklen Jahreszeit genug vorhanden ist. Eine Gefahr des Mangels besteht nicht. Lediglich bei Neugeborenen wird die Zugabe von Vitamin D empfohlen, um Rachitis vorzubeugen.

Bei gesunden Erwachsenen hat Vitamin D keine vorbeugende Wirkung. Im Gegenteil: Zu viel Vitamin D, in Eigenregie eingenommen, schädigt den Calciumstoffwechsel und die Knochengesundheit und kann Nierenschäden verursachen.

Vor einigen Mitteln warnt "Öko-Test" daher: Sie enthalten deutlich mehr als die angegebene Höchstmenge von 20 µg. Dies war bei Produkten von Abtei und tetesept der Fall.

Das Fazit also: Wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt, Finger von Vitamin-D-Präparaten lassen. Sie sind im besten Fall nutzlos und im schlimmsten Fall schädlich.

Warum braucht der Mensch Vitamin D?

Fest steht: Ein echter Vitamin-D-Mangel ist tatsächlich schädlich für die Gesundheit. Davon kann bei den meisten Menschen in Deutschland aber nicht die Rede sein.

Vitamin D ist die Vorstufe eines lebensnotwendigen Hormons, erklärt Prof. Helmut Schatz aus dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE). Besonders wichtig ist es für gesunde Knochen, es beeinflusst aber auch die Funktion der Muskeln. Im Unterschied zu anderen Vitaminen nimmt der Mensch nur einen kleinen Teil des Vitamin D über die Nahrung auf - zum Beispiel über fetten Seefisch. 80 bis 90 Prozent bildet der Körper in der Haut selbst, mithilfe von Sonnenlicht.