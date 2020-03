Vitamin D-Mangel: So gefährlich ist das für den Körper - diese Tipps sollten Sie im Winter beachten

Untersuchung zu Vitamin D: Nur 40 Prozent der Erwachsenen mit optimalem Wert

Laut einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts (RKI) erreichen zwar nur knapp 40 Prozent der Erwachsenen in Deutschland einen optimalen Vitamin-D-Wert. Doch ein gravierender Vitamin-D-Mangel kommt selten vor. Diesen zu überprüfen, ist nur sinnvoll, wenn man ein erhöhtes Risiko aufweist, wie beispielsweise ein höheres Lebensalter, Immobilität oder eine chronische Erkrankung des Magens, des Darmes, der Leber oder der Nieren oder auch eine Osteoporose-Erkrankung. Ein Bluttest beim Arzt kann einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel bestätigen. In jedem Fall sollte die Einnahme von Vitamin-D-Tabletten immer mit dem Hausarzt abgesprochen werden. Denn zu viel Vitamin D kann auch schaden. "Zu große Vitamin-D-Mengen erhöhen den Kalziumspiegel im Blut mit der Gefahr eines Nierenversagens", mahnt Yvonne Müller.

Spaziergänge und bestimmte Lebensmittel helfen

Jeder kann selbst einiges tun, um einem Vitamin-D-Mangel vorzubeugen. So ist eine kalziumreiche Ernährung mit Bewegung an der frischen Luft und Rauchverzicht anzuraten. Wer bereits im Sommer seinen Vitamin-D-Speicher auf natürliche Weise auffüllt, kann in den Wintermonaten davon zehren. Deshalb lautet die allgemeine Empfehlung, zumindest von März bis Oktober zwei- bis dreimal pro Woche einen Spaziergang im Freien zu machen und dabei Gesicht, Hände und Arme kurzzeitig unbedeckt und ohne Sonnenschutz der Sonne auszusetzen (rechtzeitig Sonnenschutz benutzen).

"Doch auch im Winterhalbjahr bildet der Körper etwas Vitamin D, wenn man mit freiem Gesicht und ohne Handschuhe für 20 bis 30 Minuten draußen spazieren geht", sagt Ulrike Umlauft. Durch die Wirkung der Sonnenstrahlen deckt der Körper bis zu 90 Prozent des Bedarfs, mit Nahrung kann man aber ebenfalls etwas nachhelfen: Einige Lebensmittel enthalten nennenswerte Mengen an Vitamin D. Dazu gehören fetter Seefisch wie Hering oder Lachs sowie Pilze (Steinpilze, Shiitake, Champignons), Kalbfleisch, Leber, Margarine und Ei (siehe auch www.aok.de/faktenboxen und www.verbraucherzentrale.de)