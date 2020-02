Kronach vor 22 Minuten

Vitamin D-Mangel: So verhindern Sie einen Mangel in den dunklen Wintermonaten

Im Winter ist Vitamin-D-Mangel in Deutschland weit verbreitet. Zwar kann der Körper selbst ausreichend Vitamin D produzieren, die Haut braucht dafür allerdings genügend Sonnenlicht - ein rares Gut in den Wintermonaten. inFranken.de erklärt: So können Sie die Vitamin-D-Reserven Ihres Körpers auffüllen.