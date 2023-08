Vitamin D einnehmen: Warum es auch im Sommer sinnvoll ist

Vitamin D ist für unseren Körper enorm wichtig. Ein Vitamin-D-Mangel kann sogar einen frühzeitigen Tod verursachen. Da gerade in Deutschland viele Menschen eher an einer entsprechenden Unterversorgung leiden, supplementieren viele das "Sonnenvitamin" im Herbst und Winter - sie ergänzen es im Alltag durch bestimmte Präparate.

Auch bei Kindern und Babys wird zu einer Vitamin-D-Supplementierung geraten, da sich die Kleinen nicht in der prallen Sonne aufhalten sollten. Doch auch für Erwachsene kann es im Sommer sinnvoll sein, Vitamin D in Form von Kapseln oder Tropfen, einzunehmen.

Vitamin D auch im Sommer einnehmen

Im Sommer sind viele von uns regelmäßig in der Sonne. Beim Spaziergehen, Rad fahren, im Schwimmbad, im Biergarten - die Liste ließe sich noch lange weiterführen. Wir sind der Sonne viel aufgesetzt und können über unsere Haut Vitamin D produzieren, die wir dringend für unsere Gesundheit brauchen. Doch reicht das wirklich?

Auch in den sehr sonnigen Monaten können Menschen unter einem Vitamin-D-Mangel leiden. Gerade Menschen, die ihren Job in Innenräumen, beispielsweise im Büro, Krankenhaus oder Kaufhaus ausüben, sind gefährdet. Damit unsere Haut ausreichend Vitamin D produzieren kann, müssten wir uns täglich zwischen 10 und 14 Uhr für etwa 20 Minuten draußen aufhalten und dies am besten leicht bekleidet.

Aber nicht jeder hat die Zeit und auch das deutsche Wetter spielt nicht immer mit. Heimbewohner oder pflegebedürftige Personen sind ebenfalls häufig von einem Vitamin-D-Mangel betroffen.

Problem im Sommer: Sonnenschutz-Creme hemmt Vitamin-D-Produktion

Ein weiteres Problem bezüglich der Vitamin-D-Produktion im Sommer: Bei hoher Sonneneinstrahlung tragen die meisten eine Sonnenschutz-Creme - was zwar sehr gut für die Haut ist, allerdings weniger günstig für unseren Vitamin-D-Spiegel.

Dennoch ist es enorm wichtig, Sonnenschutz-Creme zu verwenden, da diese die gefährlichen UV-Strahlen, welche Krebs erzeugen können, blockieren. Daher empfehlen Ernährungsprofis auch im Sommer Vitamin D ergänzend durch bestimmte Produkte aufzunehmen.

Übrigens: Die Aufnahme von Vitamin D erfolgt nicht ausschließlich durch Sonnenlicht. Vitamin D kann auch durch die Ernährung aufgenommen werden, insbesondere durch Lebensmittel wie fettem Fisch, angereicherte Milchprodukte, Eier und bestimmte Pilzsorten.

Vitamin-D-Spiegel am besten beim Arzt checken lassen

Ein Vitamin-D-Mangel macht nicht nur schlapp, er kann auch Krankheiten wie Demenz, Allergien und Darmkrebs erzeugen. Wer Vitamin D einnimmt, soll hingegen sein Darmkrebs-Risiko senken können.

Wer sich unsicher ist, ob er an einem Vitamin-D-Mangel leidet, der sollte seine Werte am besten bei seinem Hausarzt checken lassen. Eine Vitamin-D-Überdosierung sollte man nämlich auch auf keinen Fall riskieren, da diese dem Körper enorm schadet.

Vorschaubild: © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa