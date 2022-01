Auf Grundlage der vierten Impfwelle in Israel werden aktuell viele Studien zur Beurteilung einer vierten Impfung erstellt. Wir bringen dich auf den aktuellen Stand.

In Israel läuft die vierte Impfung bereits auf Hochtouren, rund die Hälfte aller Bürger ist bereits geimpft. Vor allem immunschwache Menschen, über 60-Jährige und medizinisches Personal machen und sollten von dem Angebot in Israel Gebrauch machen.

Doch aktuell ist man sich noch nicht einig, ob eine vierte Impfung den Schutz wirklich nochmal verbessert und somit notwendig ist.

Klar ist jedoch, dass die Corona-Impfungen vor schweren Covid-19-Krankheitsverläufen schützen. Trotz der rasanten Ausbreitung von Omikron steigt die Zahl der Intensivpatienten und Patientinnen, in Deutschland, nur sehr langsam an.

Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass der Impfschutz im Laufe der Zeit stetig abnimmt. Durch die dritte Impfung werden die Antikörper wieder merklich gesteigert. Mitte Oktober 2020 konnten israelische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nachweisen, dass es bei doppelt geimpften Personen (über 60 Jahre), mehr als zehnmal so viele Infektionen und zwanzigmal mehr schwerere Verläufe gab, als bei Personen, die sich dreifach haben impfen lassen.

Die dreifache Grundimmunisierung schützt auch langfristig relativ gut vor den schweren Verläufen, aber auch die Schutzwirkung der Booster-Impfung nimmt stetig ab.

Etwa drei Monate nach der dritten Impfung verringern sich die Antikörper wieder. Neue Erkenntnisse aus Israel haben jedoch nun ergeben, dass eine vierte Impfung die Antikörper zwar erneut steigert, jedoch nur in sehr überschaubarem Maße.

Viele Experten und Expertinnen zweifeln hierzulande an der Notwendigkeit einer vierten Impfung. So empfiehlt auch Virologin Sandra Ciesek zunächst nur gefährdete Personengruppen mit dem zweiten Booster zu versorgen.

Bei gesunden und jüngeren Menschen, ist eine regelmäßige Auffrischungsimpfung nicht notwendig, solange sich das Virus nicht grundlegend verändert. Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, sieht das jedoch anders und fordert, dass alle Menschen in Deutschland ein viertes Impfangebot bis zum Sommer erhalten sollen.

Aktuell wird noch auf weitere Erkenntnisse gewartet, so spricht auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach davon, dass die vierte Impfung vermutlich nur für ältere Menschen notwendig sein wird. Eine klare Empfehlung spricht auch er noch nicht aus, da valide Studiendaten fehlen.

Wenn man sich die aktuellen Studien im Detail anschaut, dann erkennt man, dass die Zahl der Antikörper durch die vierte Impfung um das Fünffache steigen. Problem dabei ist: Die Vakzine sind nicht an die hierzulande vorherrschenden Corona-Varianten angepasst. Die Impfstoffe werden aktuell erst auf Delta und Omikron ausgerichtet.

Ein fünffacher Anstieg hört sich zudem zwar viel an, reicht jedoch nicht aus, da die Antikörper nach der vierten Impfung wieder auf denselben Stand, wie nach drei Impfungen, sinken. Langfristig zweifeln Experten und Expertinnen an der Variante, sich alle vier Monate impfen zu lassen.

Bei Menschen mit einem beschädigten oder schwachen Immunsystem haben sich allerdings nach drei Impfungen noch nicht ausreichend Antikörper gebildet, weshalb sich bei diesen Betroffenen definitiv eine vierte Dosis lohnt.

