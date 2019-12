Video zeigt extrem seltene Zwillinge: Diese Brüder sind eine biologische Besonderheit

Die Zwillinge Daniel und David sind eine echte Besonderheit. Die Eltern der Brüder sind beide dunkelhäutig und stammen aus Lagos in Nigeria. Dennoch hat David dunkle Haut und schwarze Haare, sein Bruder Daniel ist heller und hat hellblonde Haare.

Zwillinge mit unterschiedlicher Hautfarbe - wie kann das sein?

Das ein Zwillingspaar unterschiedliche Hautfarben hat, ist extrem selten. Professor Andreas Gal, Humangenetiker am Uniklinikum Eppendorf in Hamburg, erklärte gegenüber der Ärzte Zeitung, dass die Wahrscheinlichkeit für solch ein Phänomen geringer als 1 zu eine Million sei.