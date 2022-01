Zudem fand das Forschungs-Team antibiotikaresistente Keime. Das sei nicht überraschend, finden sich doch auch in anderen Bereichen des Haushaltes, so Bockmühl. Interessant ist: Die Studie fand mehr Antibiotika-Resistenz-Gene auf den Zahnbürsten von Menschen, die besonders intensive Mundpflege betreiben – also Zahnseide benutzen und auch Mundspülungen. Also: nicht übertreiben!



Die Empfehlung lautet also: Zahnbürsten sollten mindestens alle sechs Wochen ausgetauscht werden.

3. So keimbelastet ist dein Arbeitszimmer oder Büro

Schreibtisch: Der Mikrobiologe Professor Charles Gerba von der Universität Arizona fand heraus, dass sich rund 3895 verschiedene Mikroben pro Quadratzentimeter auf Telefonen und Headsets befinden. Sie sind somit 400-mal dreckiger als eine Klobrille. Auf dem Schreibtisch selbst tummeln sich bis zu 3249 Mikroben pro Quadratzentimeter. Noch mehr sind es bei Leuten, die gerne am Arbeitsplatz snacken.

Die Empfehlung: Hände gut waschen und trocken. Tastatur, Telefonhörer und Schreibtische regelmäßig desinfizieren und auch gut trocken. Am besten nicht am Schreibtisch essen - und wenn, dann wasche dir anschließend die Hände.

Kaffeemaschine: Kaffeeliebhaber müssen jetzt ganz stark sein. Das SGS Institut Fresenius hat im Auftrag von WDR zwischen 170 und 3800 koloniebildende Einheiten pro Milliliter im Kaffee gefunden. Denn das Wasser im Wassertank wird viel zu selten ausgetauscht. Keime, Schimmelpilze und Hefen lagern sich an den Wänden der Tanks ab und gelangen so in den Kaffee. Empfehlung: Wassertank abends ausleeren, ausspülen und trocknen lassen. Genauso Kaffeeauslässe und Milchaufschäumdüsen gründlich reinigen. Auch normale Filtermaschinen sollten regelmäßig gespült und entkalkt werden.

4. Bakterienfalle Smartphone

Circa 2.500 Mal am Tag haben wir unser Smartphone in der Hand, manchmal in der Küche, in der Bahn oder sogar auf dem Klo. Jedes mal übertragen wir dabei viele Keime, Bakterien und andere Erreger. Doch mal ehrlich, wann hast du es zuletzt gereinigt?