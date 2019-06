Es gibt etliche Berichte und Studien, die sich streiten, welche Ernährungsweise die beste sein soll. Während herkömmliche Fleischesser aus Genussgründen oftmals nicht auf ihr Steak*verzichten wollen, brüsten sich die Veganer und Vegetarier damit, etwas für das Wohl der Tiere und die Umwelt zutun.

Laut dem deutschen Vegetarierbund soll es insgesamt 9,3 Millionen Leute in Deutschland geben, die komplett auf Fleisch verzichten (acht Millionen Vegetarier, 1,3 Millionen Veganer). Doch wie wirkt sich eine solche Ernährung auf unseren Körper aus? Hier erfahren Sie es!

1. Schneller Gewicht verlieren

Wer auf Fleisch verzichtet, der nimmt schneller ab. Mehrere Vergleichsstudien bestätigten, dass Personen mit einer veganen bzw. vegetarischen Lebensweise im selben Zeitraum mehr Kilos verlieren, als Konsumenten sämtlicher anderer Ernährungsformen. Bei einer der Studien haben die Probenden sogar bis zu sechs Kilogramm in 12 Wochen abgenommen - nur durch die Umstellung auf fleischlose Ernährung*.

2. Längeres Leben durch Fleischverzicht

In den USA wurde erforscht, dass das Risiko für Krebs bei einer fleischlastigen Ernährung deutlich höher ist als bei einem pflanzenbetonten Ernährungsstil. Dies hängt mit einem erhöhten Körperfettanteil zusammen: Der übermäßige Konsum von Fleisch sorgt oftmals für einen höheren Fettanteil im Körper und führt zu Adipositas (Fettleibigkeit). Dies fördert das Risiko von 13 verschieden Arten von Krebs.

Außerdem enthält verarbeitetes rotes Fleisch, beispielsweise Wurst aus Schweine- oder Rindfleisch, häufig chemische Zusatzstoffe, die das Risiko für Dickdarm- und Mastdarmkrebs stark anheben. Laut dem deutschen Vegetarierbund soll dadurch das Krebsrisiko um 20 Prozent pro 100 Gramm verzehrtem Fleisch am Tag steigen.

3. Eine gesündere Darmflora

Neben dem verminderte Darmkrebsrisiko wird durch fleischlose Ernährung auch die allgemeine Funktionalität des Darms beeinflusst. Das Risiko bei Fleischkonsum: Es können sich unverarbeitete Fleischreste an der Innenwand des Darms absetzten, wodurch einige Funktionen eingeschränkt werden. Diese Reste bilden außerdem eine idealen Nährboden für Fäulnisbakterien und schädliche Mikroorganismen. Diese vermehren sich und verdrängen so gesunde Bakterienarten, was eine Schwächung des Immunsystems zur Folge hat.

4. Besserer Geruch

Der Verzicht von Fleisch wirkt sich nicht nur auf die Gesundheit aus. Auch auf das körperliche Auftreten hat es einen positiven Effekt. In einem Test wurde zwei Wochen lang untersucht, wie sich die vegane und vegetarische Ernährung auf unsere Körpergerüche auswirkt. Das Ergebnis war, dass Frauen den Achselschweiß von Männern mit fleischlosem Ernährungsstil als signifikant besser empfanden, als bei Männer, die Fleischesser waren.

Zum Thema: Gesund Fasten, aber wie? Eine pflanzliche Ernährung tut dem Körper gut!

Die Nachteile von Ernährung ohne Fleisch

Ein Ernährung ohne Fleisch hat also einige positive Effekte für unseren Körper. Allerdings gibt es auch einig Nachteile, die ein solcher Ernährungsstil mit sich bringt. Ein Beispiel ist der Mangel an den sonst im Fleisch enthaltenen B-Vitaminen. Insbesondere sind hier die Vitamine B1, B2, B3, B6 und B12 gemeint, welche wichtige Eigenschaften für den Stoffwechsel besitzen.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Vegane Alternative für Protein: Wie viel Tofu ersetzt eine Portion Fleisch?

Welche ist die richtige Ernährung?

Welche ist nun eigentlich die richtige Ernährung? Auf diese Frage gibt es leider keine eindeutige Antwort. Es ist fraglich, ob ein kompletter Verzicht auf Fleisch der sinnvollste Weg ist. Am besten ist vermutlich eine ausgewogene Mahlzeit, sowohl mit Fleisch als auch Gemüse.

Lesen Sie auch: Bio-Produkte bei Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland und Edeka: Hier kaufe ich am günstigsten ein - der große Preisvergleich

Gesundheitsrisiko Fleischallergie: Warum rotes Fleisch lebensgefährlich sein kann Zum Video "Gesundheitsrisiko Fleischallergie: Warum rotes Fleisch lebensgefährlich sein kann"

Symbolbild: pixabay/RitaE

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.