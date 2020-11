Wer seinen Fleischkonsum verringert, lebt gesünder. Das bestätigen mittlerweile zahlreiche Forschungen. Verzichtet man darüber hinaus sogar auf alle weiteren tierischen Produkte und ernährt sich rein pflanzlich, soll man laut einer Studie sogar sein Diabetes-Risiko um fast ein Viertel reduzieren können.

Diabetes ist eine chronische Stoffwechselkrankheit, die zu einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel führt. Über sechs Millionen Menschen sind allein in Deutschland von Diabetes betroffen. Am häufigsten ist der Typ 2, der über 90 Prozent der Diabetiker ausmacht. Übergewicht und Bewegungsmangel sind klare Risikofaktoren für die chronische Stoffwechselkrankheit. Über 80 Prozent aller Diabetiker sind übergewichtig, ein Viertel sogar fettleibig. Ein über Jahre hinweg andauernder ungesunder Lebensstil kann bereits bei Kindern und Jugendlichen zu Diabetes führen.

Vegane Ernährung schützt vor Diabetes Typ 2

Im Gegensatz dazu leben 1,3 Millionen Bürger nach Angaben der Ernährungsorganisation ProVeg in Deutschland vegan. Diese Menschen sollen ein 23 Prozent geringeres Risiko haben, an Diabetes zu erkranken, fanden Forscher aus den USA heraus. Die Ergebnisse veröffentlichten sie in einem Fachmagazin.

Mehr als 300.000 Menschen nahmen an der Studie teil. Eine Untersuchung ergab, dass sich pflanzlich ernährende Teilnehmer deutlich weniger anfällig für Fettleibigkeit und den Diabetes Typ 2 sind. Doch woran liegt das? Vegane Lebensmittel sind reich an Antioxidantien, welche vor der Zuckerkrankheit schützen. Diese verbessern die Empfindlichkeit gegenüber Insulin - dem Hormon, welches den Blutzucker reguliert. Darüber hinaus verringert eine vegane Ernährungsweise die Gewichtszunahme und hilft gegen Entzündungen.

Doch wie genau wirkt sich eine fleischlose Ernährung auf unseren Körper aus? Wir haben die wichtigsten Punkte zum Vegetarismus zusammengesucht - positive wie negative.