Neuer Trend: Vaseline fürs Gesicht

Ist das gesund für die Haut?

Was ist besser für die Gesichtshaut?

In den sozialen Medien ist ein neuer Trend entstanden: Vaseline über einen längeren Zeitraum in die Gesichtshaut einwirken lassen. Dabei wird die Haut mit viel Vaseline eingecremt, was dazu führen soll, dass die Haut durch die besonders hohe Feuchtigkeit elastischer wird. Diese Technik kommt aus Korea und wird auch als Slugging bezeichnet. Das Ergebnis soll eine strahlende und reine Gesichtshaut sein.

Ist Slugging gesund? Warum nicht?

Dem Trend nach soll Slugging deshalb sinnvoll sein, weil durch das Rückfetten der Haut diese besonders mit Feuchtigkeit gepflegt wird. Obwohl Feuchtigkeit grundsätzlich gut für die Haut ist, scheint diese Methode einige Risiken mit sich zu bringen.

Laut Experten kann es zu Problemen bei der Wärmeregulation der Haut kommen. Diese wird nämlich durch die Schicht Vaseline versiegelt und kann dadurch keine Feuchtigkeit mehr abgeben und auch nicht mehr atmen.

Durch die fehlende Wärmeregulation würde die Haut nun schwitzen, was wiederum einen Hitzestau zu Folge haben könnte. Eine etwas weniger dramatische Folge des Sluggings könnten Reizungen der Haut und auch Pickel sein. In besonders extremen Fällen könnte eine Öl-Akne auftreten.

Ein anderer Risikofaktor ist die Gesichtscreme, die unter der Vaseline aufgetragen wird. In Videos zu dem Trend wird erklärt, dass die Vaseline über der gewöhnlichen Nachtpflege aufgetragen wird. Je nach Inhaltsstoffen des Produktes kann das aber wiederum auch zu Reizungen oder Ähnlichem führen. Das passiert vor allem, wenn in der Pflege Fruchtsäure enthalten ist. Die kann nämlich mit der darüber aufgetragenen Vaseline reagieren, sodass die Säure zu stark für die Haut wird bzw. die Wirkung der Creme negativ verstärkt.

Du solltest also eher vorsichtig sein mit diesem Trend. Wenn du Slugging aber trotzdem mal ausprobieren möchtest, könntest du es zum Beispiel an Füßen oder auch den Ellenbogen und Knien versuchen. Diese Stellen sind relativ unempfindlich und neigen zur Trockenheit.

Was ist besser für die Gesichtshaut?

Die Gesichtshaut ist den ganzen Tag über Umwelteinflüssen ausgesetzt und sollte deshalb auf jeden Fall gut gepflegt werden. Regelmäßiges Reinigen und eine passende Gesichtspflege können da sehr hilfreich sein. Wichtig ist auch, dass die Pflege auf den Hauttyp abgestimmt ist.

Am wichtigsten ist es, der Haut durch die Pflege Feuchtigkeit zuzuführen. Wenn nicht genug Feuchtigkeit da ist, sieht die Haut schnell müde und schlaff aus und es kann zu Fältchen kommen. Auch bei fettigerer Haut ist eine ausreichende Pflege wichtig. Es kann auch sinnvoll sein, deine Hautpflege mit einem Arzt zu besprechen.

Besonders schädlich für die Haut ist die UV-Strahlung. Sie ist vor allem für die Hautalterung zuständig. Deshalb sollte Sonnenschutz ein Bestandteil jeder Pflegeroutine sein, auch im Winter!