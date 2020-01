Pinkeln während des Duschens - eklig oder sinnvoll? Viele tun es, die meisten würden es aber niemals offen zugeben. Laut einer Umfrage aus den USA lassen sogar mehr als 80 Prozent der Leute beim Duschen nicht nur das Wasser laufen. Jedoch ist das Thema vor allem bei Paaren oft heiß umstritten.

Es klingt zunächst nicht schön und ist es sicher auch nicht, offenbart bei näherer Betrachtung aber einige klare Vorteile. inFranken.de erklärt, welche positiven Effekte das Pinkeln unter der Dusche haben kann.

Diese Vorteile hat das Pinkeln unter der Dusche

Man spart Wassern: Bis zu sieben Liter pro Toilettengang, den man nicht benötigt

Man spart Zeit

Wer unter der Dusche pinkelt, vermeidet Kontakt mit Toilettenbakterien

Neben der klaren Zeitersparnis (weil man nicht extra das Klo aufsuchen, Händewaschen, die Kleidung runter- und wieder hochziehen muss), kann man mit dem Pinkeln in der Dusche auch einiges an Geld sparen: Sie verschwenden kein Klopapier und kein zusätzliches Wasser. Pro Betätigung der Klospülung sind das immerhin sieben Liter. So kommen pro Jahr Tausende Liter Wasser zusätzlich zusammen, die sich Dusch-Pinkler sparen.