Unnötige medizinische Behandlungen: Deutschland mit hoher Überversorgung von Patienten

Fast 4000 Euro pro Jahr. So viel gibt der durchschnittliche Deutsche für seine Gesundheit aus. Was aber nicht viele wissen: Deutschland leidet an einer Überversorgung - das ergab jetzt eine Studie der "Bertelsmann-Stiftung". Eine Überversorgung ist dann gegeben, wenn die Gesundheitsversorgung über das notwendige Maß hinausgeht. Sprich: Wenn Medikamente und Behandlungen verordnet oder verschrieben werden, obwohl keine medizinische Notwendigkeit besteht.

Überversorgung: Das Problem ist bekannt

Bei einer Umfrage von rund 1000 Menschen waren sich mehr als die Hälfte der Befragten, ungefähr 55 Prozent, sicher, dass Kliniken und Arztpraxen zu oft unnötige Maßnahmen ergreifen würden. Das Kölner Marktforschungsinstitut "Rheingold" führte zur weiteren Vertiefung der Thematik sogenannte "Tiefeninterviews" mit 15 Ärzten und 24 Patienten.

Unnötige Behandlungen - alles nur aus Angst?

Als Beispiel führen die Experten vor allem das Verhältnis der tatsächlichen Operationszahlen und den notwendigen Eingriffen an. Demnach seien nur rund zehn Prozent der durchgeführten Operationen wirklich notwendig. Alle anderen seien auf unnötige "Screenings" und "eine fehlende tiefergehende Diagnostik" zurückzuführen, heißt es in der Mitteilung von "Spotlight Gesundheit". Laut Studien würden jährlich 70.000 Schilddrüsen-OPs durchgeführt. Eine Notwendigkeit für Eingriffe gab es aber nur bei rund zehn Prozent dieser Eingriffe, verursacht durch einen bösartigen Befund. Ähnliche Werte gäbe es auch bei Eierstock-Operationen.