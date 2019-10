Unerwünschte Besucher: Das können Sie tun, wenn Wanzen sich bei Ihnen breit machen

Was tun gegen die Wanzeninvasion im Herbst? Draußen wird es kühler und nasser. Der Herbst zieht ein und nicht nur wir Menschen versuchen ihm durch Decken, heißen Tee und gemütliche Abende Zuhause zu entkommen. Auch Wanzen besuchen unsere Wohnungen, um sich vor dem Wetter zu schützen.

Wanzen - nicht schön anzusehen aber ungefährlich

Die wohl wichtigste Frage lässt sich schnell klären: Sind die Tierchen für den Menschen in irgendeiner Art gefährlich? - Nein!

Wanzen in der Wohnung: Deshalb sollte man sie nie töten

Von den Wanzen geht weder für uns noch für unsere Wohnungen Gefahr aus. Sie beißen nicht, stechen nicht, und übertragen auch keine Krankheiten. Das Einzige, was man ihnen ankreiden kann, ist ein übelriechendes Sekret, welches sie absondern, wenn sie sich bedroht fühlen oder zerquetscht werden. Daher der Tipp: Die Tiere am besten nie töten.

Wie finden die Tiere ihren Weg in unsere Wohnungen?

In den meisten Fällen passiert dies beim Lüften, über Jalousienkästen oder offene Türen. Wenn Sie eine Wanze bei sich vorfinden, müssen Sie keine Angst vor dem Tierchen haben. Sie sollten es jedoch trotzdem so schnell wie möglich wieder vor die Tür befördern, da eine Wanze alleine in kürzestem Zeitraum bis zu 450 Eier legen und sich damit äußerst schnell vermehren kann. Um eine Wanzenplage zu vermeiden, heißt es also: Schnell handeln.

Weiterhin müssen Sie sich auch keine Sorgen um ihre Sauberkeit machen. Die Wanzen in der Wohnung sind kein Zeichen von mangelnder Hygiene. Die Tiere werden durch Licht und Wärme angezogen und lassen Essensreste oder Schmutz links liegen.