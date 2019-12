Unerkannte Frauenkrankheit: Schock-Foto macht auf Endometriose aufmerksam

Viele leiden unter der Krankheit aber nur die wenigsten wissen davon. "Endometriose" ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung in Deutschland.

Endometriose: Symptome wie bei Regelschmerzen

Die Symptome lassen an starke Regelschmerzen erinnern: Starke Schmerzen im Unterbauch, starke und unregelmäßige Monatsblutungen. Aber diese Probleme treten nicht nur während der Periode auf, sondern auch unabhängig vom weiblichen Zyklus.

Bei der Endometriose siedeln sich Zellen der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle an und wachsen dort in Gewebe und Organe ein. Diese Gewebeherde unterliegen dem weiblichen Zyklus und wachsen erst unter dem Einfluss von Östrogen, einem weiblichen Sexualhormon, an und bluten während er Menstruation wieder ab. Deshalb halten die Symptome viele für normale Periodenprobleme.