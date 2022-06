Deutschland will den Konsum von Cannabis künftig legalisieren. Die Expertenanhörungen sind im Juni 2022 bereits gestartet, in der zweiten Jahreshälfte soll laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Gesetzesentwurf vorliegen. Doch das Vorhaben der Ampel-Regierung wird als nicht ganz ungefährlich angesehen. So warnte zum Beispiel Klaus Holetschek, Gesundheitsminister von Bayern, vor der Verharmlosung der Droge, wenn der Konsum erlaubt ist. Welche Risiken damit einhergehen, zeigt auch ein aktueller Bericht der Vereinten Nationen (UN).

Der steigende Konsum von Cannabis führe zu einer zusätzlichen Belastung von Gesundheitseinrichtungen. Wie sich tägliches Kiffen auf unseren Körper auswirken kann, lest ihr hier. In der Europäischen Union (EU) seien Hanf-Drogen die Ursache für rund 30 Prozent der Drogentherapien, hieß es im Jahresbericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien, der am Montag (27. Juni 2022) veröffentlicht wurde. In Afrika und manchen lateinamerikanischen Ländern stehe der größte Teil solcher Therapien im Zusammenhang mit Cannabis-Sucht.

UN-Bericht warnt vor Cannabis-Konsum: Mehr Sucht und psychische Krankheiten durchs Kiffen

Das immer stärkere Haschisch und Marihuana auf dem Markt hat laut UNODC zusammen mit regelmäßigem Konsum zu einem Anstieg von Sucht und psychischen Erkrankungen in Westeuropa geführt. In Nordamerika werde als Folge der Legalisierung von Cannabis ebenfalls mehr konsumiert - besonders unter jungen Erwachsenen. Ein wachsender Anteil an psychiatrischen Störungen und Selbstmorden stehe dort im Zusammenhang mit regelmäßigem Gebrauch von Cannabis, hieß es in dem Bericht. Auch die Krankenhausaufenthalte nähmen zu. Das UNODC räumte ein, dass durch den legalen Verkauf dieser Drogen Steuereinnahmen gestiegen und die Zahl von Verhaftungen wegen Cannabis-Besitzes gesunken sind.

Explizit gegen die Legalisierung von Cannabis spricht sich der UN-Bericht nicht aus. Eines der zentralen Probleme sei, dass Cannabis-Produkte in den vergangenen Jahrzehnten viel stärker geworden seien. So habe sich in Europa der Anteil von Delta-9-THC in Cannabis fast verdoppelt. Der Stoff ist der größte psychoaktive Bestandteil der Droge und damit auch verantwortlich für mögliche psychische Störungen, die sich aus dem Cannabis-Konsum entwickeln können.

Dazu kommt, dass regelmäßiges Kiffen besonders von Jugendlichen immer seltener als schädlich wahrgenommen werde. Befragungen in den Vereinigten Staaten und Europa würden dies bestätigen. "Wissenschaftliche Erkenntnisse haben gezeigt, dass regelmäßiger Cannabis-Konsum der Gesundheit schadet, insbesondere bei jungen Menschen. Erhebungen deuten auf einen Zusammenhang zwischen einer geringen Risikowahrnehmung und höheren Konsumraten hin", warnen die Experten. Das UNODC spricht sich daher dafür aus, die Menschen besser über die Auswirkungen von Cannabis-Produkten zu informieren. Dies sei wichtig, damit jeder Einzelne das Risiko genau einschätzen und sich auf dieser Grundlage für oder gegen Cannabis entscheiden kann. Die Regierungen der Länder sollten außerdem gezielt gegen Falschinformationen vorgehen und ähnlich wie bei Zigaretten Werbung für die Droge verbieten.

Risiken durch Cannabis-Konsum: Was Länder bei der Legalisierung beachten sollten

Für Länder, die Cannabis legalisiert haben oder legalisieren wollen, empfehlt das UNODC eine umfassende Überwachung. Unter anderem solle die Auswirkung der Legalisierung auf die Wahrnehmung von Cannabis bewertet werden - also ob sich die Menschen den möglichen Risiken durchs Kiffen bewusst sind. Aus Ländern wie Kanada, Uruguay oder den USA gibt es in dieser Hinsicht noch keine Daten. Die Staaten konnten allerdings alle einen Anstieg des Cannabis-Konsums nach der Legalisierung verzeichnen.

Der Bericht hat aber natürlich auch andere Drogen in den Blick gefasst. Die Drogenwächter der Vereinten Nationen wiesen auch darauf hin, dass der weitaus größte Schaden in Nordamerika weiterhin von gefährlichen Opioiden angerichtet wird. Zu diesen heroin-artigen Substanzen zählt etwa Fentanyl. Nach vorläufigen Schätzungen starben 2021 in den Vereinigten Staaten rund 108 000 Menschen an einer Überdosis, 17 Prozent mehr als im Jahr davor.

Von einer weiteren "Opioid-Epidemie" durch den Missbrauch des Schmerzmittels Tramadol spricht das UNODC im nördlichen und westlichen Afrika sowie im Mittleren Osten. Es gebe auch Anzeichen für Drogenkonsum von Tramadol in Asien und Europa.

Stärkere Drogen verbreiten sich

Die UN-Behörde ist auch besorgt, dass andere stärkere Drogen neue Absatzmärkte finden. Beschlagnahmungen deuten demnach darauf hin, dass der Kokainschmuggel sich außerhalb der Hauptabnahmegebiete Nordamerikas und Europas auch in Afrika und Asien ausdehnt. Das ebenfalls aufputschende Methamphetamin sei nicht mehr nur ein Problem in Ost- und Südostasien, sondern auch in Ländern wie Afghanistan und Mexiko.

Das UNODC schätzt, dass 284 Millionen Jugendliche und Erwachsene Drogen konsumieren. Diese Berechnungen beruhen auf den jüngsten vorliegenden Zahlen aus dem Jahr 2020. Mehr als 11 Millionen Menschen injizieren Rauschgift mit Spritzen. Die Hälfte davon ist mit Hepatitis C infiziert, 1,4 Millionen leben mit HIV.

mit dpa