Corona-Pandemie

Corona-Ansteckung beim Friseur: Umfrage zeigt Bedenken der Bevölkerung

Wegen der Beschränkungen in der Corona-Krise mussten alle Friseure in Deutschland geschlossen bleiben. Nach über sechs Wochen dürfen sie am Montag wieder öffnen. Was denken die Bürger darüber?