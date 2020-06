Franken vor 1 Stunde

Haushalt

Übler Geruch aus der Waschmaschine: 3 Tipps wie Sie ihn los werden

Wenn die frische Wäsche und die Waschmaschine müffeln, ist das kein gutes Zeichen: Es können sich Krankheitserreger in der Waschmaschine befinden. Das feuchte Klima in der Waschmaschine ist der perfekte Nährboden für Keime und Bakterien. Wie Sie diese bekämpfen können, lesen Sie in unserem Artikel.