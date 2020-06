Der Experte betont außerdem, dass Menschen eigentlich nicht auf so viel Fleischkonsum ausgerichtet seien. Bis vor zwei Millionen Jahren sei der Mensch reiner Pflanzenesser gewesen. Weil der Körper das Hämeisen so gut verwerten kann, bremst der Körper die Aufnahme nicht, wie sonst. Das zusätzliche Eisen lagert sich dann in den Organen ab, wie Leber, Milz und Bauchspeicheldrüse. "Hämeisen kann über bestimmte chemische Verbindungen Mutationen fördern - etwa an Darmzellen, aber auch anderen Zellen", warnt Riedl.

Hämeisen sorgt dafür, dass sich das Zellwachstum und die Zellwanderung beschleunigt und macht die Krebszellen insgesamt stärker. Einige Studien haben gezeigt, dass Fleischkonsum auch das Risiko erhöht, an Typ-2-Diabetes und Arteriosklerose zu erkranken. Bei der Arteriosklerose lagern sich in den Arterien Fett und Kalk ab. Daraus folgen Krankheiten wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall.

Mögliche Krebsarten durch Fleisch: Darmkrebs, Magenkrebs, Prostatakrebs

Mehr als 800 Studien, die sich mit dem Zusammenhang von Fleischverzehr und Krebsarten beschäftigen, bestätigen: Verarbeitetes Fleisch, wie Würstchen, Schinken oder Corned Beef, kann Krebs verursachen.

Bei sogenanntem rotem Fleisch halten sie ein erhöhtes Krebsrisiko für wahrscheinlich - das gilt zum Beispiel auch für das Rindersteak aus der Pfanne oder das Schweinekotelett vom Grill. Um weißes Fleisch, also Geflügel, geht es in dem Bericht nicht.

Bei der Krebs-Gefahr geht es vor allem um Darmkrebs. Für verarbeitetes Fleisch gibt es auch Hinweise auf Verbindungen zu Magenkrebs, dies ist aber nicht erwiesen. Bei rotem Fleisch könnte es zudem Verbindungen zu Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs geben.

Fleischkonsum: Die Dosis macht das Gift

"Man kann jedes Fleisch bedenkenlos essen. Es kommt aber auf die Menge an", sagt Professor Heiner Boeing vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Fleischwaren pro Woche zu sich zu nehmen. Die Realität sehe aber bundesweit anders aus, sagt DGE-Pressesprecherin Antje Gahl in Bonn. "Männer verzehren etwa doppelt so viel mit 1092 Gramm pro Woche." Frauen seien gerade so im Rahmen - die Daten stammen allerdings aus 2005 bis 2007. Die Krebsforschungsagentur betont, dass man anhand der vorliegenden Informationen nicht sagen könne, ob es ein sicheres Maß an Fleisch gibt. Klar scheint aber: Je mehr, desto höher das Risiko.

Pro 50 Gramm verarbeitetes Fleisch täglich steigt das Darmkrebsrisiko nach Einschätzung der Experten um 18 Prozent. Dabei stützen sie sich auf Daten aus zehn Studien. Bei rotem Fleisch ist die WHO-Agentur noch zurückhaltender, aber Daten aus den Studien legen nahe, dass 100 Gramm täglich das Risiko um 17 Prozent erhöhen könnten.