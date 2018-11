Übergewicht: Viele Männer sind zu dick - Gesundheitsbehörde gibt Tipps zum Abspecken

Am Rande des internationalen Männertages, der am 19. November stattfand, wies die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf die Bedeutung von gesunder Ernährung und Sport hin.

Männer werden im Alter dicker

Viele Männer setzen mit zunehmendem Alter Gewicht an, erklärte die Gesundheitsbehörde in Köln. Auf der Internetseite www.maennergesundheitsportal.de fänden Männer Hinweise, wie sie sich gesund ernähren und Bewegung in ihren Alltag bringen können. Auch auf inFranken.de haben wir Tricks gesammelt, wie man(n) die überschüssigen Pfunde leicht wieder los wird.

Mehr als 70 Prozent der Männer über 55 haben Übergewicht

Die Bundeszentrale verwies auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wonach im vergangenen Jahr mehr als 70 Prozent der Männer über 55 Jahren übergewichtig waren.

Übergewicht könne die Lebensqualität einschränken und körperliche Probleme sowie schwerwiegende Krankheiten verursachen, warnte die Bundeszentrale. Starkes Übergewicht sei ein Risikofaktor für Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten.

Diese Sportarten sind besonders geeignet, um Gewicht zu verlieren

Um Gewicht zu verlieren, empfiehlt die Gesundheitsbehörde eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse, regelmäßige Bewegung und Entspannungspausen. Besonders geeignet seien Ausdauersportarten wie Schwimmen, Laufen oder Radfahren, hieß es. Im Berufsalltag könne es helfen, die Treppe statt den Aufzug zu nehmen oder die Mittagspause für einen Spaziergang zu nutzen.