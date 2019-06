Die Periode ist für viele Frauen immer noch ein Tabu-Thema. Das möchten die Gründerinnen von "The Female Company" ändern und setzen sich mit ihren Bio-Tampons für die Enttabuisierung ein. Die Tampons sind hundert Prozent fairtrade, werden in Spanien aus Bio-Baumwolle hergestellt und kommen ganz ohne Plastik und Duftstoffe aus. Der Vorteil: Juckreiz und Rötungen, die bei herkömmlichen Tampons auftreten können, bleiben aus.

Chemie in herkömmlichen Tampons

Für die Herstellung von herkömmlichen Tampons werden Zellwolle, Viskose und/oder Baumwolle verwendet. Die Hülle, welche den Zellstoff zusammenhält, besteht aus synthetischen Stoffen wie Polyester, Polyethylen und/oder Polypropylen.

Mit den synthetischen Inhaltsstoffen von Tampons wird auch das sogenannte Toxische Schocksyndrom (TSS) in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich um eine bakterielle Infektion, welche durch Tampons ausgelöst wird und tödlich enden kann.

Um Tampons für ein reines, sauberes Aussehen zu bleichen, verwenden die Hersteller zudem Chemikalien. Diese Stoffe können krebserregend sein und zu Pilzinfektionen führen. Und: Studien haben in über 85 Prozent der untersuchten Damenhygieneartikel ebenfalls potenziell krebserregendes Glyphosat gefunden. Dieses wird im Herbizid "Round up" beim Anbau der Baumwolle verwendet. Durch die empfindlichen Schleimhäute der Vagina gelangen solche Stoffe besonders leicht in den Körper.

Bio-Tampons werden frei von synthetischen oder chemischen Stoffen hergestellt und chlorfrei gebleicht. Da auf die Silk-Oberfläche für einfacheres Einführen verzichtet wird, enthalten Bio-Tampons folglich auch nicht die oben genannten giftigen Stoffe in der Hülle.

Großer Preisunterschied zu herkömmlichen Tampons

Während es herkömmliche Tampons im Drogeriehandel schon für 3 bis 4 Euro pro 64-er Packung gibt, sind die Bio-Tampons deutlich teurer. Bei "The Female Company" ist es nur möglich ein monatlichen Abo zu buchen, bei dem man beispielsweise 42 Bio-Tampons alle drei Monate bekommt. Das Abo kostet dann einmalig 12,50 Euro inklusive Versandkosten und ab da 9,90 Euro alle drei Monate.

Zusätzlich dazu ist man verpflichtet, beim ersten Kauf eine der Aufbewahrungsboxen für 10 Euro mitzubestellen, außer man schreibt vorher eine Email an die Gründerinnen. Der Aufwand und Preis der Bio-Tampons ist also deutlich höher als der von herkömmlichen Drogerie-Tampons. Hier muss wohl jeder für sich selbst entscheiden, ob sich der zusätzliche Aufwand lohnt oder eben nicht.

Herkömmliche o.b Tampons hier bei Amazon bestellen

Weitere Bio-Tampons auf Amazon bestellen

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.