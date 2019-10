Traurig im Herbst? - Zehn Lebensmittel gegen schlechte Stimmung in der kalten Jahreszeit

Am 23. September war offizieller Herbstanfang. Das bedeutet: kürzere Tage, trüberes Wetter und manchmal eine weniger gute Stimmung oder Energielosigkeit. Zum Glück gibt es Nahrungsmittel, die genau für eine solche Zeit geeignet sind. Mit diesen zehn Leckereien können Sie sich im Herbst und Winter glücklich essen:

Fisch - reichhaltiger Omega-3-Fettsäuren Lieferant

Fische liefern uns lebensnotwendige und gesundheitsfördernde Omega-3-Fettsäuren. Die "guten Fette" helfen natürlich auch im Herbst und Winter, um sich fit zu fühlen. Einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren haben zum Beispiel Sardellen, Lachs und Forellen. Mindestens ein Mal pro Woche sollte Fisch daher mit auf dem Speiseplan stehen. Damit Vegetarier und Veganer nicht auf die wichtigen Fettsäuren verzichten müssen, können auch Chia-Samen, Soja oder Leinöl zu sich genommen werden. Diese Lebensmittel stecken ebenfalls voller Omega-3-Fettsäuren.

Blaubeeren - die Wunderfrucht

Blaubeeren schmecken nicht nur lecker, sie sind auch voller Vitamine und Antioxidantien. Eine Portion von 200 Gramm roher Heidelbeeren deckt zum Beispiel den offiziell angegebenen Bedarf an Vitamin C zu 60 Prozent. Weiterhin enthalten sie Flovonoide, ein natürlich in Nahrung auftretender Stoff, welcher sich gut auf die kognitiven Fähigkeiten des Menschen auswirken soll. Professor Claire Williams, Professorin für Psychologie an der University of Reading, leitete eine Studie, welche genau diesen Effekt mit einem blaubeerhaltigen Getränk austestete. Die Resultate bestätigten: Flovonoide, und damit auch Blaubeeren, sind gut für den Menschen. Vitaminreich, entzündungshemmend und gut für die kognitive Leistung: Die Blaubeere ist eine wahre Wunderfrucht.

Vollkorn - Bulgur, Quinoa und co.

Vollkornprodukte sind dafür bekannt, dass sie länger sättigen als Weißmehlprodukte und dabei auch noch mehr Nährstoffe enthalten. Ballaststoffe aus Vollkorn senken weiterhin das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettstoffwechselstörungen. Bei Vollkornprodukten muss man nicht nur an Nudeln und Brot aus den Getreidesorten denken - auch Bulgur und Quinoa sind Vollkornsorten und voll von Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen.

Banane, Ananas und Pflaume - glücklich durch Essen

Wer sich wirklich gut fühlen möchte, sollte zu diesen süßen Nahrungsmitteln greifen. Sie sind unter den Spitzenreitern der serotoninhaltigen Lebensmittel. Das Glückshormon liefert Energie und sorgt beim Menschen für gute Laune. Wenn man seinem Herzen etwas Gutes tun möchte, dann sollte man sich Banane, Ananas und Pflaume auch schmecken lassen - sie sind nämlich reich an Kalium und Magnesium und unterstützen damit das Herz und die Muskeln.

Grünes Gemüse - Chlorophyll auch ein Freund des Menschen

Grünes Gemüse ist voll von Vitalstoffen und Chlorophyll. Letzteres ermöglicht nicht nur Pflanzen die Fotosynthese, sondern ist auch für den Menschen äußerst gesund. Chlorophyll hilft nicht nur beim Aufbau neuer Blutzellen, sondern unterstützt auch die Wundheilung und behebt Eisenmangel im Körper. "Grüner" ernähren können Sie sich, indem sie mehr tiefgrünes Gemüse wie Spinat, Basilikum oder Kresse zu sich nehmen. Auch grüne Smoothies werden empfohlen, der Fantasie ist hierbei keine Grenzen gesetzt.

Kaffee - nicht nur ein Wachmacher

Kaffee wird gerne morgens oder über den Tag als Wachmacher getrunken. Er regt die Herzfunktion an und macht aufmerksamer. Als kleiner Nebeneffekt wird auch noch die Stimmung gehoben. Eine Studie der Universität Coimbra in Portugal bestätigt nun noch einen weiteren Effekt: Wenn gestresste Menschen regelmäßig Kaffee trinken, leiden sie deutlich seltener an Depressionen als gestresste Menschen, die keinen Kaffee trinken. Trotzdem sollte das Getränk nicht übermäßig konsumiert werden. Zu viel Koffein kann zu Kaliummangel und Muskelproblemen führen.

Schokolade - hoher Kakaoanteil macht glücklich

Viele Naschkatzen greifen gerne einmal zu Schokolade. Wenn Sie nicht nur den leckeren Geschmack genießen, sondern sich gleichzeitig auch noch glücklicher fühlen wollen, dann sollten Sie vor allem zu dunkler Schokolade greifen. Sie enthält viele Phenylethylamin-Moleküle, welche für die Bildung von Serotonin verantwortlich sind. Das Glückshormon gepaart mit vielen Falvonoiden ist die perfekte Mischung, um bei Wind und Wetter die Stimmung zu heben.

Scharfe Gewürze - Schmerzsignale sind nicht immer schlecht

Etwas außergewöhnlich mag es sein aber scharfe Gewürze können tatsächlich auch als Stimmungsheber genutzt werden. Beim essen von zum Beispiel Chili nehmen wir den Scharfstoff Capsaicin zu uns. Dieser schützt nicht nur die Magenschleimhaut, sondern führt dazu, dass Schmerzsignale an das Hirn ausgesendet werden. Dieses reagiert auf eine für uns positiven Art - Endorphine werden ausgeschüttet. Das Glückshormon führt dann dazu, dass wir uns gut fühlen. Also haben Sie keine falsche Scheu davor, das Chili con/sin Carne beim nächsten kalten Herbsttag noch etwas mehr zu schärfen.

Paranüsse - natürliches Mittel zur Vermeidung von Depressionen

Die Paranuss weist drei Nährstoffe auf, die vor allem auch für unsere psychische Gesundheit wichtig sind: Selen, Zink und Magnesium. Vor allem das Spurenelement Selen ist in der Nuss viel enthalten. Es reichen zwei bis drei Paranüsse pro Tag, um den vorgegebenen Bedarf zu decken. Die Paranuss schmeckt also nicht nur gut, sondern unterstützt gleichzeitig auch unsere mentale Gesundheit, auf die wir gerade in der dunklen Jahreszeit besonders achten müssen.

Joghurt - alles für eine gesunde Darmflora

Der Darm spielt beim allgemeinen Wohlbefinden des Menschen eine große Rolle. Neben der Verdauung hat der Darm auch Einfluss auf unsere Abwehrkräfte, Energie am Tag und am wichtigsten - auf unsere mentale Balance. Probiotische Lebensmittel (Lebensmittel, in denen lebende Mikroorganismen - also Milchsäurebakterien und Hefen vorhanden sind) helfen dabei, die Darmflora natürlich zu stärken. Naturjoghurt und Kefir sind daher hilfreich, um das allgemeine Wohlbefinden zu stärken. Eine laktosefreie Quelle probiotischer Lebensmittel ist zum Beispiel Sauerkraut.

Sollten Sie sich also aufgrund des Wetters, der Dunkelheit oder der Temperaturen im Herbst und Winter einmal nicht ganz auf der Höhe fühlen, denken Sie daran: Man kann sich auch glücklich essen!