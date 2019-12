Toilettennutzung: Welche Dinge Sie auf keinen Fall einfach runterspülen sollten

Farben und Lösungsmittel nicht für Toilette geeignet

Auch viele Flüssigkeiten können Probleme hervorrufen. Farben und Lösungsmittel, aber auch Lacke und andere Chemikalien verunreinigen das Wasser. Ebenso sind Rohrreiniger eine große Belastung für das Wasser. Das führt schlimmstenfalls dazu, dass diese von Klärwerken häufig gar nicht abgebaut werden können. Deshalb gilt: Chemikalien sollten im Idealfall über Schadstoffsammelstellen entsorgt werden.

Medikamente bauen sich nur schwer ab

Ebenso ist das Herunterspülen von Medikamenten keine gute Idee. Da sie nur schwer abbaubar sind, bereiten sie auch modernen Kläranlagen große Probleme. Dadurch gelangen die Wirkstoffe von Medikamenten häufig wieder in den Wasserkreislauf. Auch hier gilt: Medikamente gehören entweder in den Hausmüll oder zu gesonderten Schadstoffsammelstellen. Es ist aber auch teilweise möglich, abgelaufene Medikamente an der Apotheke abzugeben.