Tödliche Gefahr: Kohlenmonoxid - das müssen Sie wissen, um eine Vergiftung zu vermeiden

Wenn nicht bemerkt wird, dass gasbetriebene Geräte oder Ofenabzüge defekt sind, dann kann sich schnell Kohlenstoffmonoxid in der Luft anreichern - dies kann gravierende Folgen haben und sogar bis zum Tod führen.

Das Bundesamt für Risikobewertung hat nun eine repräsentative Bevölkerungsbefragung mit über 1000 Teilnehmern gestartet und getestet, wie gut wir Deutschen über das Vergiftungsrisiko und den Umgang mit Kohlenstoffmonoxid informiert sind.

Das Wichtigste zuerst: Was genau ist Kohlenstoffmonoxid?

Beim Kohlenmonoxid handelt es sich um ein Gas, welches farb- und geruchlos ist. Es lässt sich demnach nur schwer identifizieren. Wenn das Gas in zu großen Mengen eingeatmet wird, kann es zum Erstickungstod führen. Kohlenmonoxid-Vergiftungen muss nicht immer zum Tod führen - sie können jedoch schwere neuropsychologische Spätfolgen mit sich bringen.

Erste Symptome einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Sollte der Körper dem Gas weiter ausgesetzt bleiben, dann kommen Muskelschwäche, Herzrasen und Bewusstseinsstörungen hinzu. Meist hindern diese Symptome Betroffene daran, sich in Sicherheit zu bringen.

Das Kohlenmonoxid-Risiko darf nicht unterschätzt werden: Im Jahr 2016 wurden insgesamt 640 Todesfälle durch Kohlenmonoxid-Vergiftungen dokumentiert. Damit ist sie nach Drogen und Arzneimitteln die Vergiftungsart mit den meisten Todesfällen.