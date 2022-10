Starkoch Tim Mälzer hat 10 Kilo in 9 Tagen verloren

TV-Koch Tim Mälzer hat extrem abgespeckt. Obwohl er als Koch permanent leckeren Versuchungen ausgesetzt ist, hat er es jetzt geschafft, ganze 10 Kilo in nur 9 Tagen zu verlieren. Im Interview mit RTL verrät Mälzer nun, mit welchem "Diät-Hammer" er das geschafft hat.

Diät-Geheimnis: TV-Starkoch Tim Mälzer verliert 10 Kilo

Sein extremes "Geheimnis": Er hat ausschließlich warme Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Tee, getrunken. "Ich habe einfach nichts gegessen", gesteht der Koch. "Ich habe nur Tee getrunken und damit ist mir das ganz gut gelungen."

Sein nächstes Projekt sei ein Diät-Kochbuch, scherzt Mälzer. "Da wären halt neun Tage lang neun Rezepte für Teekochen drin."

Wie schwer ihm der Gewichtsverlust tatsächlich gefallen ist, verrät Tim Mälzer im Interview nicht. Klar ist aber, dass solche radikalen Diäten nicht unbedingt gesund sind - und die große Gefahr des Jo-Jo-Effekts bergen. Das heißt, die Pfunde wandern in aller Regel ähnlich schnell zurück auf die Hüften, wie sie zuvor geschmolzen sind. Dass Stars und Sternchen gerne ungewöhnliche Wege gehen, um überschüssige Pfunde zu verlieren, zeigen auch Beispiele wie Reality-Star Kim Kardashian, Schauspielerin Halle Berry oder Sängerin Adele. Die meisten Promis gehen dabei deutlich langsamer und schonender zu Werke als Tim Mälzer.

Keto-Diät bei Stars sehr beliebt

Kim Kardashian oder Halle Berry greifen gerne mal zur sogenannten Keto-Diät.

Der Name entspringt der "ketogenen Ernährungsweise" und zielt darauf ab, möglichst wenige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen.

Das passend dazu erschienene Buch führt "Anfänger" in die spezielle Ernährungsweise ein.

Abnehmen wie die Stars: Adele schwört auf die Sirtfood-Diät

Eine andere Möglichkeit, abzunehmen wie die Promis, ist die Sirtfood-Diät. Damit hat Sängerin Adele den Kilos den Kampf angesagt und ganze 45 Kilo abgenommen. Das Besondere an dieser Diät: Wein und Schokolade sind nicht nur erlaubt, sondern tragen zum Abnehmen bei. Zudem wird auf lästiges Kalorienzählen verzichtet. Auch hier empfiehlt es sich, Fachbücher hinzuzuziehen, um gesund und langwierig Gewicht zu verlieren.

Wer es wie Tim Mälzer angehen möchte und so schnell wie möglich viel Gewicht verlieren möchte, zum Beispiel weil eine Hochzeit ansteht, für den könnte die Thonon-Diät eine Möglichkeit sein. Hier muss allerdings nicht auf Nahrung verzichtet werden - ganz im Gegenteil: Es gibt sogar einen "Cheat-Day". Also einen Tag, an dem du essen darfst, was du möchtest, um dich zu belohnen.

Allerdings kannst du auch langfristig entspannter abnehmen - dafür geht es nicht ganz so schnell. Mit der 20/80-Regel kannst du ganz einfach im Alltag Kalorien einsparen, ohne groß verzichten zu müssen.