Neue Stechmücke in Franken entdeckt: Tigermücke kann gefährliche Krankheiten übertragen

Die asiatische Tigermücke hat sich nun auch in Fürth niedergelassen. Bürger der Stadt hatten beim sogenannten Mückenatlas einzelne Exemplare eingesendet, wodurch die Art des Insekts bestimmt werden konnte. Dies teilte die Stadt Fürth in einer Pressemitteilung mit.

Mückenatlas: Projekt zur Artenbestimmung von Stechmücken

Der Mückenatlas ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts und des Leibnitz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung zur Bestimmung der Arten von Stechmücken. Insgesamt seien bisher über 120.000 Exemplare von Stechmücken eingesendet worden. Diese müssen lebendig eingefangen und über Nacht eingefroren werden, um die Art zweifelsfrei bestimmen zu können.

Asiatische Tigermücke bereits seit Jahrzehnten auch in Europa

Das Vorkommen der Asiatischen Tigermücke auch in Europa und Deutschland sei bereits seit Jahrzehnten durch den globalen Reise- und Handelsverkehr bedingt und keine Seltenheit mehr. In diesem Sommer wurden auch in Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg gesichtet. Das zunehmend wärmere Klima begünstigt die Verbreitung der Stechmückenart, die ursprünglich in Südostasien beheimatet ist.