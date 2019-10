Tee kann Gehirnleistung steigern: Studie zeigt, wie gut das Heißgetränk wirklich für die Gesundheit ist

Neue Studie: Tee kann die Gehirnleistung steigern - Tee ist neben dem Kaffee eines der beliebtesten Heißgetränke in Deutschland. Dabei sorgt Tee nicht nur für Beruhigung, sondern erhöht bei regelmäßigem Konsum auch die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Das geht aus einer Studie der renommierten University of Cambridge sowie der Wuyi University hervor, bei der die Gehirnstruktur nach dem Teetrinken untersucht wurde.

Tee gut fürs Gehirn: Bestimmte Tees wirken sich besonders positiv aus

Besonders grüner Tee, Oolong-Tee und Schwarztee wirken sich demnach positiv auf die Struktur des Gehirns aus. Die Ergebnisse der Studie wurden in der englischsprachigen Fachzeitschrift "Aging" veröffentlicht.