Taube Hände und Kribbeln in den Fingern: Millionen Menschen leiden an Schmerzen durch Neuropathie

In Deutschland leiden laut Schätzungen von Experten rund fünf Millionen Menschen an neuropathischen Schmerzen. Die "Neuropathie", auch "Polyneuropathie" genannt, zählt damit zu den zehn häufigsten Erkrankungen des Nervensystems. Bei lang anhaltender Problematik gestaltet sich die Behandlung zudem als äußerst schwierig. Forscher des Fraunhofer-Instituts haben nun Ergebnisse vorgelegt, die die Entwicklung von neuropathischen Schmerzen frühzeitig unterbinden könnten.

In den Händen und Füßen verspürt man ein unangenehmes Kribbeln, Taubheitsgefühle, Pelzigkeit oder gar ein Brennen: Den Experten des Fraunhofer-Instituts nach, können diese Symptome auf eine "Neuropathie", eine Erkrankung des Nervensystems hindeuten. Erstrecken sich die Schmerzen über mehrere Monate, so werden sie als chronisch bezeichnet. In diesem Fall sind sie nur schwer zu behandeln und Medikamente dagegen weisen oftmals starke Nebenwirkungen auf.