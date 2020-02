Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und zahlreichen Branchenpartnern veranstaltet der Bundesverband der Hörgeräte-Industrie (BVHI) jedes Jahr am Dienstag, 3. März, den Welttag des Hörens. Bei dieser Kampagne geht es um weit mehr, als "nur" darum gut zu hören: Ein intakter oder gut versorgter Hörsinn schützt vor kognitivem Leistungsverfall, bewahrt vor Unfällen im Straßenverkehr, ermöglicht die Pflege sozialer Kontakte und das Erleben der Natur und ihrer Klänge. Hören schafft Verbindung zwischen Mensch und der Umwelt. Daher ist es wichtig, das Gehör zu schützen und im Falle einer Hörminderung bestmöglich zu versorgen. Der Welttag des Hörens will so viele Menschen wie möglich über die Bedeutung des guten Hörens informieren und für den eigenen Hörsinn sensibilisieren. 5,8 Millionen Erwachsene in Deutschland leben mit einem beeinträchtigenden Hörverlust, aber nur jeder Dritte unternimmt etwas dagegen. Sie nehmen das Risiko beruflicher Schwierigkeiten, sozialer Isolation und zum Teil schwerwiegender Folgeerkrankungen in Kauf. Angesichts der hohen finanziellen und gesundheitlichen Folgen unversorgter Schwerhörigkeit ruft der Bundesverband der Hörgeräte-Industrie (BVHI) dazu auf eine Hörminderung rechtzeitig diagnostizieren und versorgen zu lassen. Die deutschsprachige Kampagne mit dem Motto "Hör nicht auf!" ist ein Appell zur Vorsorge durch regelmäßige Hörtests - für mehr Sicherheit im Alltag, weniger Höranstrengung, besseren Schlaf und gegen ein erhöhtes Demenz- und Depressionsrisiko. Der Bundesverband der Hörgeräte-Industrie ist die Vertretung der auf dem deutschen Markt tätigen Hörgerätehersteller. Er artikuliert die Interessen seiner Mitglieder und ist das Kommunikationsorgan für alle Themen rund um Hörtechnologie, Hörminderung und Innovation. (www.bvhi.org)

Relativ leicht erforschen lässt sich das eigene Hörvermögen beim Fernsehschauen oder insgesamt beim Zuhören. Wer sich selbst anstrengen muss alles richtig zu verstehen, während die anderen die vorhandene Lautstärke als angenehm empfinden, der sollte einen Hörakustiker aufsuchen. Hier, oder beim HNO-Arzt, liefert ein Hörtest genaue Ergebnisse. Sollte die Empfehlung auf ein Hörsystem fallen, dann stehen unterschiedliche Bauformen und verschiedene Ausstattungen zur Verfügung. Welches Hörsystem am besten passt, ist abhängig von der Art der Hörverlustes, den individuellen Lebensgewohnheiten und von den persönlichen Ansprüchen an das Hörsystem. Es gibt drei Bauformen: Im-Ohr-Geräte, Hinter-Ohr-Geräte und Hörschmuck. bvhi/Anja Vorndran