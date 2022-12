Wissenswertes rund um Schlaganfälle

Joghurt kann vielseitig kombiniert und somit ideal zum Frühstück oder auch einfach zwischendurch gegessen werden. Entscheidest du dich dazu, täglich Joghurt zu essen, kann dies einer Studie zufolge dein Herz stärken. Das wiederum führe zu einem geringeren Schlaganfall-Risiko. Was wirklich hinter der Wirkung des Joghurts steckt, ist spannend zu wissen.

Schlaganfälle: Häufigkeit und Risikofaktoren

In Deutschland treten pro Jahr rund 200.000 erstmalige Schlaganfälle auf. Zusätzlich kommen jährlich rund 70.000 wiederholte Schlaganfälle, sogenannte Rezidive, hinzu. Pro 100.000 Einwohner*innen liegt die jährliche Inzidenz für Frauen bei 117 und für Männer bei 127. Weltweit gelten Schlaganfälle als die zweithäufigste Todesursache und machen 6,6 % aller Todesfälle aus.

Rund 80 % der Schlaganfälle sowie vorzeitigen Herzerkrankungen gelten als vermeidbar, sofern keine Risikofaktoren entstehen oder diese frühzeitig erkannt und vermieden beziehungsweise behandelt werden. Zu den häufigsten Risikofaktoren gehören Bluthochdruck, Nikotinkonsum, Übergewicht, Bewegungsmangel, erhöhte Blutfettwerte, Diabetes mellitus und Vorhofflimmern.

Insgesamt lassen sich die Risikofaktoren durch eine mit deinem Arzt oder deiner Ärztin besprochene (medikamentöse) Behandlung und einen gesunden Lebensstil positiv beeinflussen. Es ist also wichtig, auf die Ernährung, das eigene Bewegungsverhalten, die psychische Gesundheit sowie den Alkohol- und Nikotinkonsum zu achten. Eine Studie hat nun herausgefunden, wie auch Joghurt das Schlaganfall-Risiko senken kann.

Joghurt-Konsum und ein gesundes Herz: Das fand eine Studie heraus

Natur-Joghurt kann allgemein eine positive Wirkung auf den Körper haben. So ist das Lebensmittel nicht nur proteinreich, sondern versorgt deinen Körper überdies mit einer Menge Kalzium. Diese Inhaltsstoffe unterstützen das Muskelwachstum sowie die Zahn- und Knochengesundheit. Überdies kann Joghurt durch die enthaltenen Vitamine und probiotischen Bakterien deine Darmgesundheit und dein Immunsystem stärken. Eine Studie zeigt, wie das weiße, fermentierte Milchprodukt zusätzlich das Herz stärken und damit das Risiko für Herzkrankheiten und auch einen Schlaganfall senken kann.

2018 erschien im Fachmagazin "The Lancet" eine Studie von Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Ländern. Untersucht wurde der Effekt von Joghurt auf Herzerkrankungen und Schlaganfälle. Für die Studie wurden 136.384 Personen zwischen 35 und 70 Jahren aus 21 verschiedenen Ländern zu ihren Essgewohnheiten in Bezug auf Käse, Milch und Joghurt befragt. Die Proband*innen wurden für einen Zeitraum von 9,1 Jahren begleitet. Kam es zu Todesfällen, Herzschwächen, Schlaganfällen oder nicht tödlichen Herzinfarkten, wurde dies notiert.

Es konnte festgestellt werden, dass diejenigen Proband*innen, die täglich eine Portion Joghurt aßen, ein um 14 % geringeres Risiko für eine Herzerkrankung oder einen Schlaganfall hatten. Der von den Forscher*innen vermutete Grund: Die im Joghurt enthaltenen Milchsäurebakterien können im Darm überschüssiges Salz aus der Nahrung verstoffwechseln. Damit kann der Körper den Blutdruck besser auf einem gesunden Level regulieren. Überdies konnte eine hohe Menge an den Vitaminen B5 und B12 mit einer entzündungshemmenden Wirkung in Verbindung gebracht werden. Hast du eine chronische Entzündung im Körper, könnten in der Folge Diabetes-Typ-2, Arthritis oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen. Ein regelmäßiger Joghurt-Konsum kann hier ebenfalls positiv einwirken.

Dies fand bereits eine vorherige Studie zum Joghurt heraus

Bereits 2011 wurde eine ähnliche Studie veröffentlicht. In dieser untersuchten Wissenschaftler*innen in einer über fünf Jahre angelegten Studie insgesamt 1080 Frauen in einem Alter von über 70 Jahren. Der Fokus wurde auf ihr Ernährungsverhalten hinsichtlich Milch und Milchprodukten, wozu beispielsweise Käse und Joghurt gehören, gelegt.

Per Ultraschall wurde gemessen, ob sich bereits erste Gefäßschäden bei den Frauen zeigen. Die Frauen, die zwar Milch und Käse, aber kaum Joghurt aßen, hatten im Vergleich mehr arteriosklerotische Veränderungen. Im Gegensatz dazu konnten die Forscher*innen bei denjenigen, die regelmäßig Joghurt aßen, weniger arteriosklerotische Veränderungen erkennen. Frauen, die täglich mehr als 100 Gramm Joghurt aßen, wiesen um ein Viertel weniger Gefäßschäden auf.

Resultierend fassten die Wissenschaftler*innen zusammen, dass Joghurt das Herz mehr schützt als Milch und Käse. Eine sichere Erklärung dafür konnten sie nicht abgeben; vermutet wurde jedoch, dass die im Joghurt enthaltenen probiotischen Bakterien den Blutdruck senken und sich damit positiv auf die Herzgesundheit auswirken können.

Fazit

Beide Studien konnten einen Zusammenhang zwischen einem täglichen Joghurt-Konsum und einem verminderten Risiko für Herzkrankheiten und Schlaganfälle feststellen. Mit hundertprozentiger Sicherheit kann jedoch nicht belegt werden, ob die Beobachtungen tatsächlich rein auf den Joghurt-Konsum zurückzuführen sind oder ob möglicherweise andere Einflussfaktoren dahinter stecken.

Ob nun bewiesen oder nicht: Joghurt zu essen, schadet der Gesundheit sicher nicht. Jedoch solltest du beim Kauf darauf achten, einen Natur-Joghurt ohne Zuckerzusatz zu kaufen. Die von der DGE vorgeschlagenen Mengen, an denen du dich orientieren kannst, liegen für Milch und Milchprodukte bei 200 bis 250 Gramm täglich.

