Symptome, Vorsorge und Behandlung: Was Sie über Darmkrebs wissen müssen

Mit etwa 33.100 Männern und rund 27.900 Frauen, die pro Jahr neu an Darmkrebs erkranken, zählt die Krankheit deutschlandweit zu den häufigsten Krebsarten. Hinzu kommen jährlich ungefähr 27.000 Todesfälle.

Zur Verringerung dieser Zahlen soll mit dem Darmkrebsmonat März, ausgerufen von der Felix-Burda-Stiftung, Aufmerksamkeit erzeugt und Aufklärung betrieben werden. Das Motto in diesem Jahr: "Präventiophobie - wenn die Angst vor der Darmkrebsvorsorge größer ist als die Angst vor dem Krebs."

Was ist Darmkrebs?

Darmkrebs gilt als eine der häufigsten Tumorerkrankungen. Die Schleimhaut des Darms wird bösartig verändert, indem sich zunächst gutartige Ausstülpungen darauf bilden, die dann als Polypen bezeichnet werden.

Wachsen die Polypen, werden sie Adenome genannt. Fortgeschrittene Adenome können sich dann verändern und zu bösartigem Darmkrebs entwickeln. Meist sind der Dickdarm oder der Enddarm davon betroffen.

Außerdem steigt die Erkrankungsgefahr statistisch gesehen mit zunehmendem Alter. Zwar kann der Tumor auch schon in jungen Jahren auftreten - grundsätzlich sind jedoch mehr ältere als jüngere Menschen betroffen. inFranken.de hat kürzlich eine jüngere Darmkrebs-Patientin getroffen. Mit 28 Jahren bekam Susanna Zsoter die Diagnose Darmkrebs. Seitdem versucht sie als "Krebskriegerin" anderen Betroffenen Mut zu machen.

Darmkrebs: Das sind die Ursachen der Erkrankung

Die Ursachen für eine Erkrankung sind nicht immer eindeutig, verschiedene Faktoren können ein Auftreten begünstigen. Eine unausgewogene Ernährung mit viel rotem Fleisch, wenig Ballaststoffen oder wenig Obst und Gemüse bringt eine höhere Gefahr der Erkrankung mit sich. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass mit einer ausgewogenen und gesunden Ernährung dem Erkrankungsrisiko entgegengewirkt werden kann. Übergewicht und intensiver Konsum von Alkohol oder Tabak hingegen begünstigen Darmkrebs eher. Neben selbst beeinflussbaren Faktoren gibt es noch einen weiteren Faktor: Darmkrebsfälle innerhalb der eigenen Familie. Eine Erkrankung innerhalb der Familie bedeutet statistisch gesehen ein erhöhtes Risiko zur Selbsterkrankung.

Symptome: Woran Sie Darmkrebs erkennen

Im frühen Stadium treten häufig keine größeren Beschwerden auf, was den Tumor oft unbemerkt lässt. Allerdings gibt es Symptome, die auf Darmkrebs hindeuten können. Oft ist der Stuhlgang ein Hinweis, sowohl Blut im Stuhl als auch ein wochenlanger Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung sind mögliche Symptome.

Ungewollter Gewichtsverlust oder die leichte Ermüdbarkeit aufgrund einer Anämie, also einer Blutarmut, treten bei Darmkrebs ebenfalls verstärkt auf.

Untersuchung und Behandlung von Darmkrebs

Wird der Tumor bei einer Untersuchung entdeckt und die Diagnose Darmkrebs gestellt, so sitzt der Schock beim betreffenden Patienten erstmal tief. Die gute Nachricht ist aber: Darmkrebs ist kein medizinischer Notfall, was bedeutet, dass er nicht sofort behandelt werden muss. Bei einer Behandlung wird der Tumor meist operativ entfernt, wobei zusätzlich einen Chemo- oder Strahlentherapie eingesetzt werden kann.

Präventionsmaßnahmen: Dem Krebs vorbeugen - aber wie?

Um das Risiko einer möglicherweise tödlichen Erkrankung zu senken und gleichzeitig die Heilungschancen zu erhöhen, können Präventionsmaßnahmen - also Maßnahmen zur Vorsorge - ergriffen werden. Mit einer Vorsorgemaßnahme wie der Darmspiegelung soll Darmkrebs in einem frühen Stadium erkannt und behandelt werden.

Anspruch auf eine bezahlte Darmkrebsfrüherkennung haben dabei alle gesetzlich Versicherten im Alter von mindestens 50 Jahren. Ab einem Alter von 50 Jahren gilt der Anspruch auf einen immunchemischen Stuhltest, ab einem Alter von 55 Jahren der Anspruch auf Darmspiegelung, die Vorsorgekoloskopie. Bei gesetzlich Versicherten im Alter von 25 bis 49 Jahren ist die Lage anders: Sie haben keinen Anspruch auf eine bezahlte Darmkrebsvorsorge.

Dass eine rechtzeitige Prävention möglich und nützlich ist, legen die Zahlen nahe. Seit dem Thema Darmkrebs und seiner Vorsorge mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist ein positiver Trend zu verzeichnen. Rund 7,4 Millionen Menschen haben seit der Einführung des Darmkrebsmonats an der Vorsorgekoloskopie teilgenommen, wodurch nach Angaben einer Hochrechnung der Felix-Burda-Stiftung etwa 239.000 Erkrankungen und 139.000 Todesfälle verhindert wurden. Die Anzahl der jährlichen Neuerkrankungen und Sterbefälle an Darmkrebs sind somit rückläufig: In den vergangen zehn Jahren sank die Quote um 20 Prozent.

Präventiophobie: Die Angst vor der Vorsorgeuntersuchung - was steckt dahinter?

Um den positiven Trend fortzuführen, bemüht sich die Felix-Burda-Stiftung, die 2002 erstmals zum Darmkrebsmonat aufrief, um bessere Vorsorgeangebote und Aufklärung in der Gesellschaft. Denn bisher werden Vorsorgeangebote nur in geringem Maße genutzt: Über 98 Prozent der Anspruchsberechtigten nutzen jährlich die Vorsorgekoloskopie nicht, weil sie eigenen Angaben zufolge "keine Probleme mit dem Darm" haben.