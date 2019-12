Supermarkt-Pilze im Test mit katastrophalem Ergebnis: Matschig, schimmlig und vergammelt

Der Herbst gilt als Hauptsaison für Pilze und Schwammerl. Im Oktober sprießen die kleinen Pilzköpfe nur so aus den Waldböden, doch die wenigsten gehen mit einem Körbchen raus in die Natur und sammeln die Waldgewächse selber. Leichter ist es in den nächstgelegenen Supermarkt zu fahren und dort Zuchtpilze zu kaufen. Doch können die Supermarkt-Pilze mit der Qualität von frischen Waldpilzen mithalten? Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat die Pilze aus der Plastikschale auf ihre Qualität untersucht - und das Ergebnis ist vernichtend!

Supermarkt-Pilze im Qualitätstest: 11 von 15 sind "gesundheitsbedenklich"

Untersucht wurden die Supermarkt-Pilze von Wolfgang Bivour, Pilz-Sachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Der rbb ließ den Pilzexperten insgesamt 15 unterschiedliche Pilzproben der Sorten Champignon, Steinpilz und Pfifferling untersuchen. Eingekauft wurde unteranderem bei Rewe, Edeka, Norma und real. Dabei konnten nur vier der 15 untersuchten Produkte als "einwandfrei" bezeichnet werden.