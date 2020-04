Superfood Kurkuma : Wundermittel und Alleskönner - So gesund ist das goldene Gewürz wirklich

Kurkuma gegen Erektionsstörungen

Einer Studie der medizinischen Zeitschrift Andrologia zufolge soll Kurkuma nicht nur gut schmecken, sondern auch noch gegen mögliche Erektionsprobleme helfen. Laut Studie enthalte das Gewürz mehrere Wirkstoffe, welche dabei helfen sollen, die Durchblutung zu verbessern.

In einem Versuch wurden einigen Probanden die beiden Stoffe Curcumin und ein Curcuminderivat (curcuminähnliche Verbindung) verabreicht. Nach zwölf Wochen konnten die Forscher eine merkliche Verbesserung der erektilen Funktion feststellen. Zudem konnte eine starke Synergie zwischen den Wirkstoffen und dem Potenzmittel "Tadalafil" beobachtete werden. Die Wirkung war besser und hielt länger als die von einer Viagra-Pille.

Die Studie führt den potenzsteigernden Effekt allerdings nicht nur auf die Wirkung des Curcumin zurück, sondern auch auf weitere Inhaltsstoffe wie Eugenol, Limonen oder Quercetin. Diese besitzen antidepressive und angsthemmende Eigenschaften, welchen den oft vorliegenden psychischen Stressen lindern können, was ebenfalls zu einer Verbesserung der Erektionsfähigkeit führt.

Kurkuma bei Diabetes

Der in Kurkuma enthaltende Stoff Curcumin kann sich auch positiv auf erhöhte Blutzuckerwerte auswirken. Kurkuma kann zu der Reduktion einer Insulinresistenz beitragen. Dadurch werden die Zellen wieder empfänglicher für den Stoff. Insulin dockt an den Zellen an und trägt damit zur Aufnahme des Zuckers aus dem Blut bei. Folge: Der Blutzuckerwert wird reguliert und die Insulinresistenz verringert. Somit kann Kurkuma insbesondere bei Prädiabetes positiv unterstützen - ein Wundermittel gegen Diabetes, wie von einigen behauptet, ist Kurkuma aber nicht.

Unbestritten hingegen ist, dass Kurkuma eine köstliche Zutat in verschiedenen Rezepten ist. Das wohl klassischste Rezept mit Kurkuma ist die Goldene Milch. Mit nur vier Zutaten bereitet man das gesunde Heißgetränk, dem zahllose positive Wirkungen zugesprochen werden, innerhalb von 15 bis 20 Minuten zu.

Kurkuma alleine wird schon eine gesunde Wirkungsweise nachgesagt. Es soll allerdings eine Möglichkeit geben, die Wirkungen des goldenen Gewürzes noch zu steigern.

Kurkuma und schwarzer Pfeffer: Deshalb ist die Kombination so gesund

Das Curcumin, welches in Kurkuma enthalten ist, kann in Kombination mit schwarzem Pfeffer vom Menschen noch besser verarbeitet werden können. Der "US National Library of Medicine" zufolge soll das im Pfeffer enthaltene Piperin die Curcuminabsorption des menschlichen Körpers um bis zu 2.000 Prozent verbessern.

Durch die verbesserte Aufnahmefähigkeit sollen Entzündungen reduziert und die Verdauung verbessert werden. Wer also den vollen Wert aus dem goldenen Gewürz schöpfen möchte, der sollte seine Gerichte in Zukunft nicht nur mit Kurkuma, sondern auch mit schwarzem Pfeffer würzen.

Eier färben an Ostern: Kurkuma als natürliche Farbe

Eier färben gehört für viele Menschen an Ostern dazu. Dabei können aus vielen Lebensmitteln natürliche Farben hergestellt werden. Besonders gut dafür eignen sich kräftig färbende Lebensmittel und Gewürze - vor allem solche, die beim Verarbeiten oder Verkochen auf der Haut oder beim Essen auf den Zähnen Farbspuren hinterlassen. Die gefärbten Eier "sind mindestens so charmant wie herkömmlich gefärbte", erklärt die Keramikerin Christine Mittermayr gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Als Beispiele nennt sie unter anderem Kurkuma, aber auch Heidelbeeren, Blaukraut, Rote Bete, Roibuschtee und Zwiebelschalen.

Grüne Eier mit Kurkuma und Blaukraut

Um die Eier etwa in grünem Glanz erstrahlen zu lassen, empfiehlt Mittermayr das Vermischen von gelbem Kurkuma-Sud und Blaukraut-Sud. Der kräftige Blauton des Blaukrauts sorge kombiniert mit der Shibori-Technik für ein wunderbares Ergebnis. Unter Shibori wird eine ursprünglich aus Japan stammende Färbetechnik verstanden, durch die unterschiedliche Muster entstehen. Um solch einen Effekt ganz einfach mit alltäglichen Haushaltsgegenständen zu erzeugen, können zum Beispiel Gummibänder über die Eier gespannt werden. So entstehen hübsche Farbaussparungen.

