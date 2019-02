Zeckenart aus den Tropen erneut in Deutschland entdeckt: Dieses Insekt kann bis zu fünf Mal größer werden als heimische Artgenossen und gilt als Träger einer gefährlichen Erkrankung.

Erkennen man das Tier an seinen gestreiften Beinen: die Hyalomma-Zecke. Die tropische Zeckenart, die hierzulande auch häufig als Super-Zecke bezeichnet wird, breitet sich aktuell wohl auch in Deutschland aus und Experten sind alarmiert.

Die Super-Zecke legt eigentlich in wärmeren Regionen

Im vergangenen Jahr wurden bereits mehrere Tiere gefunden. Sieben an der Zahl hören sich zunächst nicht viel an - doch es ist nicht auszuschließen, dass sich die Horror-Zecken auch in Deutschland ansiedeln und heimisch werden. Die Super-Zecke ist ursprünglich in Südeuropa, Asien und Afrika zu Hause - kommt jedoch mit Zugvögeln nach Deutschland.

Super-Zecke breitet sich aus

Tropen-Zecke überträgt gefährliche, gar tödliche Krankheiten

Für den Menschen können die tropischen Zecken sehr gefährlich werden. Borreliose oder der FSME - also die Krankheiten die heimische Zecken übertragen können - sind bislang bei der Tropen-Zecke noch nicht nachgewiesen worden. Doch die Hyalomma-Zecke gilt als wichtiger Überträger des Krim-Kongo-Fiebers, das im schlimmsten Fall tödlich verlaufen kann.

Die Hyalomma-Zecke zählt zu den Jagdzecken, die ihre Opfer bis zu 100 Meter weit verfolgen. Mit ihren langen gestreiften Beinen sind sie schnell. Und obwohl sich die Zecke besonders bei tropischen Temperaturen wohl fühlt, kann sie Minusgrade sehr gut aushalten.

Die Zecke überlebt sogar bei -40 Grad

Selbst bei Minus 40 Grad überlebt die Super-Zecke. Der bei uns heimische Holzbock wird dagegen bei unter sieben Grad inaktiv.

Im aktuellen Fall hat eine Pferdebesitzerin aus Schleswig-Holstein die gefährliche Super-Zecke am Schweif ihres Pferdes entdeckt, woraufhin sie das Tier ans Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin schickte. Forscher stellten vor Ort fest, dass es sich tatsächlich um die gefährliche Tropen-Zecke handelt. dn/dpa

