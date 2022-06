Katzen können Corona übertragen

Inzwischen ist die Übertragung von Corona von Mensch zu Mensch über Tröpfchen oder Aerosole weitläufig bekannt. Neue Studienergebnisse zeigen nun, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere wie Katzen das Virus übertragen können.

Übertragung durch Katzen: Forschung

Mittlerweile kennen wir die Maßnahmen, die beim Schutz vor Corona helfen: Maske tragen, Lüften, Abstand halten, Hände waschen, Impfen. Wie wir das Risiko einer Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch reduzieren können und wie eine Übertragung stattfinden kann, wissen wir also; anders sieht es aus, wenn es sich um Tiere handelt. Da es sich immer noch um ein recht neues Virus handelt, gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse in der wissenschaftlichen Forschung, wie beispielsweise, dass das Virus auch von Katzen übertragen werden kann.

Ein erster Fall zeigte, dass die Tiere SARS-CoV-2 an Menschen übertragen können: Eine thailändische Tierärztin hat sich infolge einer Untersuchung einer Katze eine Coronavirus-Erkrankung eingefangen. Belegt wurde die Übertragung des Virus über eine Genomsequenzierung der Katze und der Tierärztin, so der Bericht von Emerging Infectious Diseases.

Zunächst war nur bekannt, dass Tiere ebenfalls an SARS-CoV-2 erkranken können. Gefunden wurde das Virus beispielsweise bei Weißedelhirschen, Nerzen, Hunden, Löwen und Tigern. Doch bei all den genannten Fällen konnte schnell belegt werden, dass eine Übertragung von Mensch zu Tier stattgefunden hatte. Dass die Tiere ihre Krankheit anschließend auch auf einen Menschen übertragen hatten, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Diese umgekehrte Corona-Übertragung, also eine von Tier auf Mensch, konnte dann bei folgenden Untersuchungen erstmals bei Nerzen bestätigt werden.

Hinweise für Tierhalter*innen

Nicht nur der bereits genannte Fall der Tierärztin in Thailand zeigt, dass auch bei Haustieren wie Katzen Vorsicht wichtig ist. Tierärzt*innen der Prince of Songkhla University berichten von einem Fall, bei dem ein 64-jähriger Mann und sein 32-jähriger Sohn einen Behandlungsplatz suchten; ihre Katze hatten sie dabei. Eine Tierärztin untersuchte bei der Aufnahme auch die Katze, bei welcher im sedierten Zustand der Niesreflex ausgelöst wurde. Trotz Maske und Handschuhe fand eine Virenübertragung über das Aerosol statt: Die Ärztin machte einige Tage später einen PCR-Test, der positiv ausfiel.

Ebenso wie bei der thailändischen Tierärztin konnte eine Sequenzierung des Virusgenoms der infizierten Ärztin und der Katze belegen, dass es sich um den identischen Stamm des Virus handelte. Da die Forschung zu Katzen noch an ihrem Beginn ist, kann noch nicht konkret gesagt werden, welche Varianten genau übertragen werden können; bei den Fällen der Veterinärinnen handelte es sich jedoch einmal um die Alpha- und einmal um die Delta-Variante.

Die Übertragung des Virus kann, genau wie unter Menschen, über Tröpfchen und Aerosole stattfinden. Hat deine Katze eine Corona-Infektion, kannst du dies in einigen Fällen an Symptomen wie Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen oder Husten feststellen. Vermutest du eine Infektion, solltest du den engen Kontakt so weit wie möglich vermeiden und die allgemeinen Hygienemaßnahmen, wie das Tragen einer Maske beim Kontakt mit der Katze und regelmäßiges, gründliches Händewaschen, einhalten. Da die Corona-Infektion auch unter Artgenossen übertragen werden können, sollte das Tier mindestens fünf Tage in Quarantäne bleiben und keinen Freilauf bekommen.

Fazit

Einzelstudien bei der Erforschung des immer noch neuen Virus zeigen, dass auch Haustiere wie Katzen das Virus übertragen können. Als Katzenhalter*in ist es wichtig, die Hygienemaßnahmen im Fall einer Infektion des Tieres einzuhalten und, wie die Welttierschutzgesellschaft empfiehlt, zur Sicherheit Futter, Utensilien und Medikamente für eine eventuell nötige Quarantäne des Tieres auf Vorrat zu haben. Große Sorgen musst du dir in der Regel aber nicht um deine Samtpfote machen: Bisher seien keine Fälle bekannt, bei denen sich erkrankte Katzen nicht vollständig von der Infektion erholt haben.